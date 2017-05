Netflix rodará una serie precuela de "The Dark Crystal"

La plataforma y productora de contenidos audiovisuales Netflix anunció hoy en un comunicado el rodaje de "Age of Resistance", una serie de televisión que servirá como precuela para "The Dark Crystal", el clásico de la década de 1980 dirigido por Jim Henson y Frank Oz.

La serie, que contará con diez capítulos iniciales y se desarrollará diez años antes de los eventos que acontecen en la película, comenzará a rodarse este año y combinará el arte de las célebres marionetas de The Jim Henson Company con efectos visuales de última generación, apuntó el comunicado.

La producción se llevará a cabo en el Reino Unido y mostrará un conjunto de criaturas fantásticas de última generación creadas por la compañía Jim Henson's Creature Shop y por Brian Froud, el diseñador del concepto original.

El cineasta Louis Leterrier ("Now You See Me") será el director y productor ejecutivo de la serie.

"Louis es un apasionado del mundo de 'The Dark Crystal' y tiene una increíble visión creativa de la serie", indicó Lisa Henson, hija del célebre Henson y presidenta de The Jim Henson Company.

"Netflix siente un gran respeto por el trabajo original de mi padre y por las muchas personas a las que inspiró", agregó.