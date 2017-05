Esto es lo que piensa Demi Lovato de la nueva imagen de Miley Cyrus

Las respectivas trayectorias de Demi Lovato y Miley Cyrus y sus experiencias con el consumo de sustancias y de alcohol tras su salida de la factoría Disney no podrían ser más diferentes: mientras que la primera estuvo a punto de hundir su carrera por su adicción a las drogas y su trastorno alimenticio, la antigua protagonista de 'Hannah Montana' consiguió consagrarse como una de las estrellas más transgresoras de su generación entre otras razones gracias a su imagen abiertamente sexual y a su defensa ferviente del uso del cannabis.

Quizás por esa razón, Demi -que acaba de celebrar cinco años sobria tras varios pasos por rehabilitación- se ha alegrado enormemente de que su antigua compañera haya tomado ahora la decisión de renunciar a fumar marihuana para centrarse en la nueva etapa de su carrera tras estrenar el sencillo 'Malibu'.

"Estoy muy orgullosa de Miley. Me parece que ayudará a mucha gente el saber que hay celebridades que también tienen que hacer frente a este tipo de desafíos y a vidas muy estresantes. Ayuda saber que la recuperación es posible, y para personas como yo, eso es algo muy importante", ha confesado Demi al portal de noticias The Hollywood Reporter.

Por mucho que su amiga celebre que haya abrazado un estilo de vida más saludable, lo cierto es que Miley ha tratado de hacer siempre hincapié en que ella no era adicta a ninguna de las drogas que consumía, argumentando que podía dejar de consumirlas en cualquier momento que se lo propusiera sin mayores dificultades.

"Mucha gente me ha preguntado si necesito ayuda. Yo les digo: 'No, cuando quiero conseguir algo, lo puedo hacer'. Cualquier cosa que quiera hacer, o si quiero dejar de hacerlo, puedo conseguirlo. Simplemente he decidido dejarlo y ahora es mucho más fácil para mí. Es muy raro. Tengo mucha más energía [desde que dejé de fumar marihuana]. Soy una persona muy obsesiva, es algo que necesito cambiar, pero ser un poco obsesiva también me ayuda, porque cuando de verdad quiero conseguir algo me aseguro de hacerlo a la perfección", relataba hace unos días en la emisora de radio SiriusXM, al ser preguntada por su nueva vida libre de drogas.