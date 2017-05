Los Polinesios, un trío explosivo que conquistó las redes con sus videos

Se llaman Los Polinesios y en solo cinco años la vida de estos tres hermanos mexicanos -Rafa, Karen y Lesslie- ha dado un vuelco, gracias a los videos que elaboran para "inspirar a las personas" y promover la unión familiar.

México, 19 may (EFE).- Se llaman Los Polinesios y en solo cinco años la vida de estos tres hermanos mexicanos -Rafa, Karen y Lesslie- ha dado un vuelco, gracias a los videos que elaboran para "inspirar a las personas" y promover la unión familiar.

El trío genera contenido para cinco canales en Youtube y tiene más de 20 millones de seguidores en las redes sociales, un éxito que les llevó a organizar su primera gira de espectáculos por todo el país, que arranca este viernes en la Ciudad de México.

Todo comenzó hace cinco años cuando subieron a internet un video de una de las bromas que solían hacer en familia. "Entonces empezó a llegar audiencia a través de esa broma y después subimos otra" y empezó a crecer el número de seguidores, cuenta Rafa, el mayor de los hermanos con 26 años, en una entrevista con Efe.

"Empezamos en Youtube, pero ahorita estamos en todas las redes sociales" -Instagram, Twitter y Facebook-, para las que generan contenidos distintos, apunta, mientras su hermana Lesslie recuerda orgullosa que les siguen "más de 20 millones de polinesios".

Es un trabajo de tiempo completo; 24 horas los siete días de la semana, destaca la menor de los tres hermanos, quien dice que su red social favorita es Instagram y el canal que más le gusta es el de Los Polinesios, donde comparten con sus seguidores los viajes que realizan.

Rafa explica que el nombre del trío surgió por un bisabuelo que vivió un tiempo en las islas polinesias porque era biólogo y "cuando regresó a México decía: 'los voy a enseñar a hacer esto al estilo polinesio, este desayuno es estilo polinesio, así bailan los polinesios'".

"Esto es plática de polinesios y no lo puedes saber, porque solamente los polinesios lo pueden entender", solía decir, y así surgió el primer canal, Plática Polinesia, "porque decíamos solo los polinesios van a entender esto. Era solo para nuestra familia", añade.

De esos inicios queda la química entre los hermanos y la espontaneidad de los videos, pero ahora tienen un equipo que los apoya con toda la logística para que todo salgan bien.

Antes los videos eran caseros, "ahora todo es mucho más profesional y requiere mucho tiempo de preparación y energía; todo eso ha cambiado bastante nuestras vidas", señala Rafa.

Suben un video nuevo por semana en cada canal, pero el contenido es concebido unos tres o cuatro meses antes de ser publicado, ya que necesitan tiempo para producción, luego viene la grabación y la edición para pulir el material.

A continuación, se sube el contenido y después dan "seguimiento para ver cómo fue el video o la publicación en alguna red social" y qué es lo que se puede mejorar. Es un trabajo "súper demandante", pero "muy divertido", resume Rafa.

En sus videos hay de todo, desde bromas y retos hasta crónicas de viajes y recetas de cocina. Uno de los más vistos es "Me llevaron de compras a la tienda de mascotas", con casi 15 millones de reproducciones, publicado en el canal Los Polinesios Vlogs.

En la entrevista, los hermanos cuentan que la Alianza del Pacífico, integrada por México, Chile, Colombia y Perú, les premiará el 29 de mayo porque transmiten a los jóvenes la importancia de la educación para alcanzar sus sueños.

"Los tres lo hemos vivido; si no hubiéramos terminado la universidad, seguramente no estaríamos en donde estamos ahorita, porque muchas de las herramientas que usamos en nuestro día a día, nuestra forma de pensar, es gracias a la educación universitaria", afirma Rafa, graduado en Mercadotecnia.

"Es algo que promovemos muchísimo en nuestros videos en conjunto con la Alianza del Pacífico para hacer llegar este mensaje", añade.

Y es que los tres hermanos están convencidos de la gran responsabilidad que supone elaborar contenido para las redes sociales, las cuales -dicen- deben ser aprovechadas para distribuir mensajes positivos porque su audiencia va desde niños hasta mayores de 60.

"No hablamos de política, pero eso no quiere decir que no hablemos de los problemas" que afectan a los países de América Latina, Estados Unidos y España, donde tienen muchos seguidores. "Mencionamos esos problemas y si podemos aportar algo, lo hacemos", señala Rafa.

Sobre la gira que comienza hoy, dicen estar muy emocionados porque los boletos para los conciertos se acabaron en media hora. "Jamás nos imaginamos que algo así iba a pasar", añade.

Después de las 22 fechas en México, los hermanos planean una gira por América Latina, aunque admiten que les tomará tiempo porque ello requiere de mucha organización.