Bong: soy un gran fan de Almodóvar y encantado de que vea mi filme en Cannes

Cannes (Francia), 19 may (EFE).- El surcoreano Bong Jon Ho es el director de "Okja", una de las dos producciones televisivas de Netflix que compiten en Cannes, algo que no apoya Pedro Almodóvar, presidente del jurado. Pero para el cineasta asiático solo el hecho de que el español vea la película ya es suficiente.

Si Almodóvar defendió el miércoles el cine en pantalla grande y consideró que sería "una enorme paradoja" que la Palma de Oro de Cannes se la llevara una película que no se pudiera ver en salas, Hong, que se declaró un "gran admirador" de la obra del español, se mostró encantado de que se proyecte en el festival.

"Solo puedo decir que estoy muy contento de que (Almodóvar) vea la película esta noche (...) Pase lo que pase, el hecho de que la vea y hable de ella, ya me hace sentir muy honrado", afirmó el realizador en una rueda de prensa.

Bong destacó además la "total libertad" que le ha dado Netflix a la hora de realizar este proyecto, que junto con "The Meterowitz Stories", de Noah Baumbach, son los dos títulos de la plataforma audiovisual que compiten en esta 70 edición de Cannes.

"He adorado trabajar con Netflix", afirmó el director de títulos como "The Host" (2006) o "Mother" (2009).

En una producción grande y con gran presupuesto como es "Okja", resaltó Bong, "confiaron totalmente en el director y me dieron libertad absoluta tanto en el rodaje como en el montaje. Fue una experiencia genial. No hubo ninguna interferencia por su parte. Me apoyaron en todo".

Además de mostrar una gran flexibilidad. "Netflix tiene sus propias reglas, pero quisimos que el filme fuera mostrado en pantalla grande en Cannes, así como en Corea del Sur y en algunos países más y aceptaron", dijo.

Bong hizo también hincapié en que no hubo presiones desde Netflix para que modificara la película y así eliminar la restricción impuesta en EEUU, donde está prohibida para menores de 13 años.

"Me dijeron incluso que podía poner toda la sangre que quisiera", comentó divertido.

Sin embargo no es una película sangrienta, sino una historia en la que con mucho humor y toques gamberros se critica el capitalismo y el maltrato a los animales a través de la relación de una niña coreana con un cerdo gigante llamado Okja.

Una película protagonizada por Paul Dano, Jake Gyllenhaal, Lily Collins, Seo-Hyun Ahn y Tilda Swinton, también productora de la cinta y que defendió igualmente la colaboración con Netflix.

Swinton mostró su respeto por la declaración realizada por Almodóvar como presidente del jurado, que debe sentirse "libre para decir lo que quiera" porque es parte del juego de los festivales y su tarea es marcar las reglas.

Pero, indicó: "la realidad es que no hemos venido aquí a por premios, hemos venido a mostrar la película. Es una gran oportunidad exhibirla en una gran pantalla".

"Hay espacio para todos", agregó la actriz británica.

Además remarcó que hay muchas películas que se proyectan en el Festival de Cannes que nunca llegan a ser vistas en las salas de cine por los espectadores, ya que muchos utilizan otras formas de verlas.

"Es un proceso en evolución y estamos muy agradecidos por el hecho de que Netflix haya abierto esta liberadora visión del cine", dijo la actriz.

Para Gyllenhaal, lo importante es que una película como "Okja", que defiende la naturaleza y el medioambiente en un momento crucial como es el actual, salga en una plataforma que podrá llegar a millones de personas.

"El debate siempre es esencial. Esto es lo que hace que el arte sea increíble y que el mundo sea increíble", agregó el actor.

Una polémica que está sobrevolando esta edición de Cannes desde antes de su apertura y que incluso llevó al festival a cambiar sus reglas de forma que desde el próximo año no podrán competir películas que no se vayan a estrenar en las salas de cine francesas.

La oposición a la presencia de dos producciones de Netflix en la competición provocó también hoy algunas protestas en la primera proyección del filme, destinada a la prensa.