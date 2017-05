Poniatowska recibe Presea Sor Juana Inés por su "capacidad para escuchar"

La Universidad del Claustro de Sor Juana entregó hoy su máximo reconocimiento a la escritora Elena Poniatowska, por haber "conmovido" la conciencia de los mexicanos con su trabajo, en el que ha destacado su "capacidad para escuchar" y su "perpetua responsabilidad" hacia los otros.

México, 18 may (EFE).- La Universidad del Claustro de Sor Juana entregó hoy su máximo reconocimiento a la escritora Elena Poniatowska, por haber "conmovido" la conciencia de los mexicanos con su trabajo, en el que ha destacado su "capacidad para escuchar" y su "perpetua responsabilidad" hacia los otros.

En el acto de entrega de la Presea Sor Juana Inés de la Cruz, celebrado en la capital mexicana, la rectora de la institución educativa, Carmen López-Portillo, subrayó que "la escucha debería ser una alternativa al uso de la fuerza, y Elena lo sabe".

Poniatowska (París, Francia, 1932) lleva más de 60 años "oyendo, preguntando y oyendo, haciéndose responsable de eso que ha oído, dándole sentido; reconociendo la heroicidad de los que viven en los márgenes de una sociedad que los ignora", apostilló la rectora.

Mencionó que este don de la autora para la escucha, del que se piensa frecuentemente que no requiere "habilidad ni destreza", ya lo subrayó Octavio Paz (1914-1998), quien mostró su admiración por "La noche del Tlatelolco" y afirmó que "el arte de escribir implica dominar antes el arte de oír".

López-Portillo destacó que en su trayectoria, en la que ha demostrado que "no sabe y no quiere ser indiferente", Poniatowska ha sido "más sensible aún a las voces femeninas".

"Elena, como Sor Juana, supo tomar la palabra cuando muchas mujeres éramos solo silencio", afirmó, y agregó que la premio Cervantes 2013 ha hecho visibles las carencias y los prejuicios de "esta sociedad todavía machista".

Durante años, la columna que ha "vertebrado" su vida ha sido su preocupación por los demás: "Pareciera como si viviera en la perpetua responsabilidad del otro", apuntó López-Portillo.

Poniatowska "ha conmovido nuestra conciencia", concluyó la rectora.

El discurso de agradecimiento de Poniatowska, que comenzó expresando su "tristeza indignada" por los ataques y asesinatos que sufre la prensa en el país, se centró en el libro "Cronología del progreso", de Gabriel Zaid, el cual enumera una larga lista de aquellos logros y personajes trascendentales de la historia.

Después de mencionar a decenas de personas que ella misma pondría en una lista, entre ellas la activista Marta Lamas, el arquitecto Juan O'Gorman, las escritoras Rosario Castellanos y Elena Garro o los cineastas Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, la escritora cuestionó la concepción de lo que se entiende por progreso.

"No hemos dejado de progresar, pero no por eso somos mejores mujeres y hombres", reflexionó.

Dijo que "lo que está sucediendo ahora en México está muy cerca de 'Frankenstein o el moderno Prometeo', la novela de Mary Shelley".

De acuerdo con Zaid, relató Poniatowska, si hubiera una nueva versión del mito de Prometeo, este ya no querría liberar a los hombres, sino someterlos mediante la acumulación de poder.

"En nuestro país no son pocos los que venden su alma a las cadenas televisoras y a los nefastos partidos políticos", continuó la autora, quien piensa que "Fausto" es "un cuento para niños al lado de nuestro diario acontecer político".

Finalizó su discurso con un agradecimiento al público asistente: "Por ofrecernos en este Claustro, que es un tesoro, su limpia cara, libre de todos los pecados que nos han agobiado en este horrible sexenio".

Como cierre del evento, y aprovechando que este viernes la autora celebrará su 85 cumpleaños, Poniatowska fue homenajeada con un pastel, y el público le cantó "Las mañanitas", como es tradicional en México.

La Presea Sor Juana Inés de la Cruz, instituida en el año 2005, se otorga a quienes han contribuido "con el desarrollo cultural, artístico o académico de México y de otras latitudes hispanohablantes".

Este galardón ha recaído en años anteriores en manos de personalidades como la pintora Leonora Carrington, la editora Beatriz de Moura o la periodista Carmen Aristegui.