Llull: "Estamos jodidos, no hemos hecho nuestro mejor baloncesto y perdimos"

Sergio Llull, base del Real Madrid, atendió a EFE y aseguró que "el equipo está jodido" porque no habían podido hacer el mejor baloncesto y esa fue "la causa de haber perdido".

"La verdad es que estamos jodidos, no hemos jugado un buen partido y cuando en estos torneos de alto nivel no estas bien el rival no te perdona y te vas para casa. En este caso el equipo está tocado, veníamos con muchas ganas pero no nos ha salido un buen partido y el Fenerbahce ha merecido ganar", dijo Llull.

Esta es la primera derrota en un partido importante en toda la temporada.

"El fallo viene en el momento peor. Hoy era el día para jugar un buen partido, no lo hemos hecho y hay que aprender para próximas finales que pueden llegar. Ahora lo que toca es levantar la cabeza, levantarse cuanto antes porque tenemos un reto difícil y un objetivo por delante, intentar ganar la Liga", comentó a EFE Llull.

El Madrid ha fallado en muchas cosas, pero parecía imposible que el equipo tuviera problemas en anotar puntos.

"No hemos estado bien, hemos perdido muchos balones, hemos regalado posesiones, hemos fallado tiros fáciles, nos hemos precipitado cuando nos acercábamos en el marcador y al final son un cúmulo de circunstancias que no nos han permitido hacer nuestro baloncesto y por eso hemos perdido", finalizó Sergio Llull.