Lanzini: "Con el cambio de seleccionador se renuevan las esperanzas"

Londres, 19 may (EFE).- La temporada 2016/2017, si bien ha sido complicada para el West Ham United, ha resultado clave para Manuel Lanzini (Buenos Aires, 1993). La repentina marcha en enero de Dimitri Payet, la estrella del equipo, le dejó como líder en solitario del conjunto londinense, que ha vivido un curso irregular, marcado por el cambio de estadio, del vetusto Upton Park al moderno Estadio Olímpico.

El '10' de los 'Hammers' ha brillado en su segunda campaña en la Premier League, la primera desde que el club confirmara su fichaje de forma permanente procedente del Al Jazira.

En una entrevista con la Agencia EFE en Londres, Lanzini habla de su deseo de debutar con la selección argentina, cuenta "el golpe anímico" que resultó la salida de Payet en enero y reitera que a día de hoy sólo piensa en el West Ham.

Pregunta. Comenzaron la temporada aspirando a todo, compitiendo, incluso, en la Liga Europa, y la terminaron peleando por evitar el descenso.

Respuesta. "Ha sido muy complicada, aunque, por suerte, en el partido pasado conseguimos la permanencia en la Premier League, que era importante. Ha sido un año en el que, al principio, no arrancamos de la mejor manera, como esperábamos, pero ahora tenemos que mirar al siguiente encuentro (el último partido de liga ante el Burnley) y trabajar para el curso que viene".

P. ¿Resultó decepcionante pasar de intentar pelear por entrar en Europa a luchar por no descender?

R. Sí, ha sido decepcionante. El comienzo fue muy complicado, pero es que tuvimos muchos problemas en el medio, muchas lesiones, situaciones que nos tocó vivir que fueron difíciles y que nos tocó superar. Ahora tenemos que trabajar duro para lo que viene.

P. El curso se presuponía histórico al cambiar Upton Park por el moderno Estadio Olímpico. ¿Les costó la adaptación a su nueva casa?

R. Todo cambio necesita su adaptación, su conocimiento, como es normal. Aquí (Estadio Olímpico) la cancha es más grande de la que veníamos jugando, todo es más grande.

Este año pudimos mantenernos en la Premier y el que viene, conociendo ya el estadio, la cancha y teniendo un mejor conocimiento de los compañeros, seguro que vamos a ir a mejor.

P. Esta temporada parece que ha dado un paso adelante, que ha adquirido más galones. ¿Se ha sentido más importante tras la marcha de Dimitri Payet al Olympique de Marsella en enero?

R. En lo personal he estado por momentos bien y por momentos mal. Al principio resultó complicado, pero luego pude volver a mi nivel y tratar de tomar las riendas cuando pasó lo de Dimitri.

Dimi es un jugador excepcional, y fue un bajón anímico su marcha porque era la estrella del equipo. Pero las cosas fueron bien, metí goles importantes y ayudé al equipo, que es clave. Ahora quiero seguir así.

P. ¿Se plantea su continuidad si el club no da un paso adelante en verano?

R. Ahora sólo estoy pensando en lo que viene, en trabajar duro en la última jornada de liga y en tener vacaciones y estar con mi familia. Aquí en Londres estoy bien: estoy contento en el club. Todo lo que venga será para mejor.

P. Hay un relevo en el banquillo de la selección argentina. ¿Le da eso esperanzas renovadas para llegar a la Albiceleste?

R. De momento nadie me ha llamado, pero es cierto que cuando hay cambios se renuevan las esperanzas. Estoy trabajando para eso: el orgullo de todo jugador es tratar de vestir la camiseta de su país. Espero que me llegue la oportunidad. Me siento en un buen momento y espero poder aprovecharlo.

P. ¿Confía en que el nuevo técnico le tenga en cuenta y, quizá, venga a verlo a Londres?

R. "Soy un chico joven, sólo tengo 24 años, y juego en una de las mejores ligas del mundo. En lo personal estoy muy bien, así que voy a trabajar duro para que me llegue la oportunidad pronto.