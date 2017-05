Gómez: la selección panameña está "fuerte" para jugar contra Costa Rica

El técnico de la selección panameña de fútbol, el colombiano Hernán Gómez, dijo hoy que el equipo está "fuerte" para vencer el 8 de junio a Costa Rica en el partido clasificatorio hacia el Mundial de Rusia 2018 y que el recuerdo del futbolista Amílcar Henríquez, asesinado hace un mes, les dará empuje.

"Estamos bien fuertes. A mí me gusta ese estadio, me gusta esa cancha, me gusta ese país y me gusta ir a jugar allá", afirmó este viernes el técnico, al que también se le conoce como "Bolillo" Gómez.

Al juego, que tendrá lugar el próximo 8 de junio en el Estadio Nacional de Costa Rica, en San José, están convocados los 22 jugadores de la selección, que previamente se concentrarán unos días en El Salvador.

Gómez dijo además que el equipo extrañará a Amílcar Henríquez, que fue asesinado a tiros el pasado 15 de abril en la ciudad panameña de Colón y que jugó las últimas cuatro jornadas del hexagonal final hacia el Mundial, porque todos están "muy unidos".

"Tengo un grupo muy unido en todos los aspectos, se quieren todos. Ellos están muy afectados, pero esto nos empuja a estar más unidos", indicó el seleccionador.

Tras el partido con Costa Rica, la selección panameña se batirá en casa el próximo 13 de junio contra Honduras.

"Vamos a jugar (los dos partidos) a sacar los 6 puntos (...) Quiero darles esa alegría al pueblo panameño, me la quiero dar yo y a los muchachos, es un sueño que tenemos todos y hay que visualizarlo como que el Mundial tiene que ser nuestro", afirmó.

Con 7 puntos, México lidera la clasificación de la hexagonal de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), seguido de Costa Rica con 6 y Panamá con 4.

Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Honduras, por su parte, tienen 3 puntos cada uno.

La Concacaf clasificará a las tres primeras selecciones directamente a Rusia 2018 y la cuarta irá a una repesca con una selección de Asia.