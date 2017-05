Beñat San José: "El fútbol boliviano me está enriqueciendo mucho"

El técnico español Beñat San José aterrizó en los más de 3.600 metros de altitud de La Paz hace ya casi un año y el tiempo que lleva en la liga boliviana ha sido para él una experiencia enriquecedora en más de un sentido, según asegura en una entrevista con Efe en la sede de su club, el Bolívar.

La Paz, 19 may (EFE).- El técnico español Beñat San José aterrizó en los más de 3.600 metros de altitud de La Paz hace ya casi un año y el tiempo que lleva en la liga boliviana ha sido para él una experiencia enriquecedora en más de un sentido, según asegura en una entrevista con Efe en la sede de su club, el Bolívar.

"Además de aportar al Bolívar, yo espero enriquecer el fútbol boliviano, pero tengo que decir que el fútbol boliviano a mí me está enriqueciendo mucho", manifiesta el vasco, de 37 años.

Para San José, el último año ha sido "muy intenso", pero a la vez asegura estar "muy contento" porque su estadía en La Paz ha colmado sus expectativas con el atractivo y la hospitalidad de la ciudad, el desempeño de sus dirigidos y la estructura del equipo 'celeste'.

"Sabía que venía a un club muy grande, no solo de Bolivia sino de Sudamérica. El club está estructurado muy bien, siempre digo que me recuerda a cómo está estructurado un club europeo y profesionalmente y humanamente hay gente muy buena, eso me llega mucho para trabajar", sostiene el técnico.

La Liga boliviana también supuso un reto para el español, ya que, según dice, es "una liga muy compleja, muy complicada porque tienes distintos argumentos en cada partido" y por aspectos como los cambios de clima al pasar, por ejemplo, de la altitud de La Paz a los 400 metros sobre el nivel del mar de Santa Cruz (este).

Según San José, cada partido se juega en circunstancias distintas, pero "uno se tiene que acoplar a ello, se tiene que multiplicar, tiene que tener una mentalidad muy versátil para afrontar una liga completa".

"Tiene su complejidad, pero también su riqueza y, sin duda, a mí el fútbol boliviano me está enriqueciendo mucho", insiste.

San José llegó al Bolívar en junio de 2016 y es el quinto español en el banquillo 'celeste', por el que pasaron Antonio López, Julián Rubio, Miguel Ángel Portugal y Xabier Azkargorta.

Bajo su mando, la Academia paceña quedó a un paso de lograr el título del pasado torneo, tras perder en un partido extraordinario contra su rival tradicional, el The Strongest, dirigido por el venezolano César Farías.

El técnico admite que la pérdida del título le dejó "un mal sabor de boca", teniendo en cuenta que el Bolívar tuvo una buena temporada y lideró la clasificación desde el séptimo hasta el último partido.

"Lo que deja es la sensación de que se perdió de una forma muy extraña. Es muy difícil que después de toda la temporada que hicimos y los puntos que conseguimos se perdiera un campeonato y que lo pierdas en el minuto 102", sostiene.

Con todo, asegura que el equipo sigue adelante con la meta de ganar el título del Apertura, en el que nuevamente los 'celestes' van primeros en la clasificación, a falta de siete jornadas para que termine la competencia.

El triunfo bolivarista más reciente fue el domingo, cuando se quedaron con el derby paceño al derrotar por 3-1 al The Strongest.

San José resaltó que el equipo atigrado "es un rival difícil de ganar", con "muy buenos jugadores" y "por eso es uno de los grandes de este país", y aunque siente "todos los respetos hacia ellos" no puede ocultar la satisfacción que le dejó la victoria.

El Bolívar aprovecha el torneo local para prepararse con miras a recibir al Deportes Tolima colombiano el próximo 1 de junio dentro de la Copa Sudamericana.

San José confía en que podrán remontar el 2-1 con que cayeron en el partido de ida en Colombia, por lo que buscarán hacer valer su condición de locales.

"Respetamos muchísimo a Deportes Tolima (...) pero nosotros siempre nos multiplicamos cuando jugamos en casa con nuestra hinchada", manifiesta.

El mes pasado, el español renovó contrato con el Bolívar hasta 2018, motivado por la solidez del proyecto, el compromiso de la directiva 'celeste', la profesionalidad de los jugadores y el cariño de la hinchada.

"Quiero que tanto el club que me ha contratado y me ha dado la confianza como los jugadores y la hinchada estén orgullosos de mi trabajo, que yo pueda sentirme satisfecho de que estoy aquí dejándome la piel y que la gente bolivarista sientan eso", asegura.