La sombra de Abreu planea sobre Santa Tecla en nueva final con Ernesto Corti

El Santa Tecla, campeón del Torneo Apertura 2016, siente la falta de uno de los protagonistas de esa campaña, el delantero uruguayo Sebastián 'el Loco' Abreu, dijo a Efe el entrenador argentino Ernesto Corti en la antesala de la final del torneo Clausura salvadoreño contra el Alianza.

"Abreu fue de muchísima utilidad fuera y dentro de la cancha, fue un líder y apareció en los momentos que más lo necesitábamos por su experiencia, por su juego y por un montón de cosas que dieron su fruto, pero ahora ya no está y el equipo está bien", manifestó Corti.

Ahora sin el internacional uruguayo quien fue, según Corti, "una parte muy importante para ganar el torneo anterior" hasta el punto de que aportó para la conquista del título dos goles de cabeza, el club de la ciudad de Santa Tecla (suroeste) se prepara para encarar, este domingo en el estadio Cuscatlán, la segunda final contra los albos del Alianza.

Una segunda final en la que el argentino Corti, quien militó en el River Plate, estará en el banquillo al igual que en 2016.

"Alianza tiene lo suyo y por consiguiente es un equipo que merece respeto", añadió el estratega, quien definió la final como dura y equilibrada por "las condiciones y el nivel de juego con el que cuentan ambos equipos".

"No es un partido cualquiera, es una final en la que los jugadores deben estar tranquilos, porque saben que será un partido durísimo, por lo tanto no debemos tener ansiedad", manifestó el ex jugador de la selección argentina, hoy con 54 años.

Según Corti, ninguno de los dos equipos lleva "presión", ya que cuentan con "virtudes" que hicieron la diferencia a lo largo del torneo y les permitieron llegar hasta esta instancia decisiva.

"Los dos equipos salen a jugar y tiene bien definidas sus líneas de juego, lo que nos demuestra que no hay ningún tipo de presión para este partido, más bien los jugadores van a disfrutar y jugar con todas las ganas", aseveró.

El entrenador agregó que su equipo saldrá al terreno de juego con la firme convicción de conquistar el tercer título.

El Santa Tecla, que ascendió a la Primer División en 2012 y se coronó campeón en los torneos Clausura 2015 y Apertura 2016, llegó a esta final tras vencer por 3-2 a los emplumados del Águila. EFE sa/gf/hbr