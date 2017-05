Pinto dice puertas de la selección de Honduras no están cerradas para nadie

El colombiano Jorge Luis Pinto aseguró hoy que las puertas de la selección de Honduras no están cerradas a ningún jugador y que todos tienen la opción de sumarse a la plantilla.

"Las puertas de la selección no están para nadie cerradas, de pronto alguno que no quiso jugar con la selección, pero no están cerradas para ninguno", dijo Pinto, en rueda de prensa al ser consultado sobre la no convocatoria del veterano delantero hondureño Carlos Costly para un amistoso contra El Salvador el 27 de mayo.

En mayo de 2016, Costly, quien jugó el Mundial de Brasil 2014, solicitó a Pinto que no lo convocara a la selección en ese momento porque su casa en Houston se había inundado, pero en junio de ese mismo año el futbolista decidió renunciar a jugar con el equipo hondureño por discrepancias con el técnico.

"Tenemos problemas con Pinto, hacemos cortocircuito, me duele por la selección pero no voy a estar", dijo entonces Costly, que actualmente juega con el Olimpia hondureño.

Pinto dijo este jueves que se ha reunido "varias veces" con Costly para conversar sobre su posible retorno a la selección, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta positiva.

"Me he reunido con él varias veces, hemos conversado con testigos, hemos dialogado, y me dijo que en este momento el proceso no lo veía bien, pero vamos a seguir hablando", subrayó.

Pinto enfatizó que a Honduras no llegó a "armar" un grupo de jugadores, sino a "ganar para ir al Mundial" de Rusia 2018.

"Estamos a la disposición y esperamos que el jugador que venga tenga la disposición y el gusto, aquí no estamos para pelear", acotó el seleccionador de Honduras.

Pinto convocó este jueves a 23 jugadores, cuatro de ellos en el fútbol internacional, para el partido amistoso contra El Salvador del 27 de mayo en Estados Unidos.