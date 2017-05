En manos de la Corte Constitucional quedó la ley que elimina el cobro por reconexión de servicios

El senador Mario Fernández Alcocer logró que la plenaria del Senado no aceptara las objeciones que hizo el presidente Juan Manuel Santos a la ley que elimina el cobro de reconexión de servicios públicos.

El liberal explicó que la ley, los colombianos de esos estratos que tengan problema para pagar la prestación de cobro de una ponencia para que fuera analizada por la plenaria y finalmente fue aceptada. “El presidente Santos no coincidió con el sentir del pueblo y del Congreso y por eso fue objetado, la plenaria demostró que el proyecto es viable y ahora la Corte Constitucional definirá las objeciones del mismo”.

Así, las cosas con esta revisión que hizo la plenaria, ahora la decisión final estará en manos de la Corte Constitucional para definir si entra en vigencia o no. “Sencillamente es para eliminar el cobro de reconexión para los estratos 1, 2 y 3 de carácter residencial. Es para personas que dejen vencer la factura y no la puedan pagar, pues no tengan que pagar cifras altas como las que se cobran actualmente”.

Si la Corte Constitucional avala esta ley, los colombianos de esos estratos que tengan problema para pagar la prestación de los servicios públicos ya no deberán la reconexión cuando se ‘cuelguen’ en los pagos, aunque se deberá demostrar que la transacción no se hizo por falta de recursos.