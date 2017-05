Almagro ve "inaceptable" que se impida el viaje de Capriles a la ONU

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, consideró hoy "inaceptable" que "se impida" el viaje del líder opositor venezolano Henrique Capriles a la ONU en Nueva York con la retención de su pasaporte.

"Inaceptable se retenga pasaporte y se impida viaje a @hcapriles. Otra flagrante violación de DDHH en #Venezuela", escribió hoy Almagro en su cuenta de Twitter, sin añadir nada más al respecto.

El excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles denunció hoy que su pasaporte fue retenido por funcionarios de inmigración en el aeropuerto de Caracas, desde donde tenía previsto viajar a Nueva York para reunirse con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

"Me lo robaron en inmigración, porque así es que se le puede calificar, ya estoy fuera del área de inmigración, lamentablemente, a todas las personas en ONU, no he podido viajar, no voy a poder asistir a la reunión con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos", dijo Capriles en un vídeo que publicó en su cuenta de Twitter desde el aeropuerto.

El gobernador del estado de Miranda indicó que regresaría a Caracas para incorporarse a la marcha convocada por la oposición hasta la sede del Ministerio de Interior.

Capriles había anunciado horas antes que viajaría a presentar "personalmente" al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU "todos los casos de los caídos, heridos, presos, represión" registrados durante las protestas en contra del Gobierno que se suceden desde hace mes y medio, y en las que han muerto ya 45 personas y ha habido centenares de heridos y detenidos.

La de Capriles se suma a la denuncia de otros dos opositores que han reportado la supuesta retención arbitraria de sus pasaportes luego de acudir a instancias internacionales para denunciar la crisis política y social de Venezuela.

Almagro, una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, condenó también entonces esas retenciones de pasaportes de opositores, como hace habitualmente sobre los mecanismos de "represión" del chavismo.

Este martes, el excanciller uruguayo denunció en un comunicado que en Venezuela se están cometiendo crímenes "de lesa humanidad" con "el asesinato y la tortura por motivos políticos".

"Las Fuerzas Armadas (de Venezuela) no pueden seguir matando y torturando gente impunemente. El asesinato y la tortura por motivos políticos, por pensar diferente, es Crimen de Lesa Humanidad, delito internacional", afirmó en su nota.

La OEA celebrará el próximo 31 de mayo en Washington una reunión de consulta de cancilleres sobre la crisis política de Venezuela, a la que no se espera que asista el Gobierno venezolano, ya que la convocatoria motivó su petición de salida de la organización, que no será efectiva hasta 2019.