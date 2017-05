Congreso sobre Lavado de Dinero en Uruguay analiza nuevas medidas de Trump

El Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, que se celebra entre hoy y mañana en Montevideo, analizará las modificaciones de las "Leyes antilavado y antiterrorismo" en el continente y las nuevas medidas contra el blanqueo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Uno de los objetivos del seminario es estudiar "cómo se están analizando y viendo las nuevas iniciativas de Donald Trump en relación con el lavado de activos y si realmente son más restrictivas", declaró a Efe el director de la cita, Ricardo Sabella.

Debido a estas nuevas iniciativas "los bancos o instituciones financieras de Latinoamérica tienen ciertas restricciones para acceder a cuentas vinculadas con bancos de Estados Unidos (EE.UU.)", explicó el experto.

Sabella, que también es director de BST Global Consulting -que entre otras cosas asesora sobre riesgos antilavado- indicó que las "políticas restrictivas en materia de prevención de lavado de activos" del país norteamericano hacen que "se pierdan relaciones comerciales".

El organizador del quinto seminario internacional remarcó que el hecho de que las transacciones no se puedan hacer a través de los bancos no significa que "el dinero no circule".

"Esos esfuerzos que se intentan hacer para prevenir realmente tienen un resultado totalmente contrario, porque esa economía pasa por otro tipo de vehículos que no se han bancarizado, que son los que se supone que más control tienen", explicó Sabella.

Con respeto a EE.UU., el organizador del seminario sentenció que ese país, según las evaluaciones que ha hecho el Grupo de Acción Financiera Internacional, "tiene una alta exposición al riesgo del lavado de activos a pesar de que sus controles quieren ser estrictos".

Se enfrentan al mismo problema México y Brasil, ya que, en parte, se debe al "gran volumen de negocios y transacciones comerciales, que son los focos de mayor preocupación", relató el especialista en la lucha contra el lavado de dinero.

El seminario internacional también se hará eco de la regulación de las "finchet", empresas que utilizan las tecnologías para crear y ofrecer servicios financieros, y de las medidas que México ha instaurado al respecto.

Sabella destacó que "los delitos más grabes que hoy están ocurriendo y que generan una gran cantidad de dinero ilegal" son "el narcotráfico, seguido de la corrupción y los delitos cibernéticos".

En lo referente a Uruguay, en el congreso se discutirá sobre dos proyectos de ley que están en discusión en el Parlamento del país.

Uno es un proyecto de Ley integral sobre el lavado de activos y, el otro, un proyecto de Ley sobre la financiación del terrorismo.

Por su parte, la diputada del Partido Nacional Graciela Bianchi declaró a Efe que "a Uruguay le falta mucho. Le falta mucha conciencia a nivel de los ciudadanos y en consecuencia falta mucha conciencia a nivel de los líderes políticos".

En el congreso participan 20 expositores, la mayoría expertos que han trabajado de cerca contra este delito, de EE.UU., Paraguay, México, Colombia, Chile y Argentina.

Además, el evento arrancó con un homenaje al exdirector de Antilavado en Uruguay Carlos Díaz.