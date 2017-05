Le Pen se postula en las legislativas de Francia en su feudo de Hénin-Beaumon

Marine Le Pen, excandidata presidencial y dirigente del ultraderechista Frente Nacional (FN), anunció hoy que se presentará a las elecciones legislativas del 11 y 18 de junio en su feudo de Hénin-Beaumon, en el norte de Francia.

En una entrevista al canal público "TF1", Le Pen confirmó que competirá en la 11ª circunscripción del departamento francés de Pas-de-Calais, de la localidad de Hénin-Beaumont, de unos 25.000 habitantes y gobernada por el FN.

"No he dudado particularmente, solo he querido esperar para hacer pública mi decisión (...) Guardo una relación afectiva muy fuerte con los habitantes de las cuencas mineras", aseveró.

Será la tercera vez que la dirigente ultraderechista intenta lograr un mandato de diputada en Hénin-Beaumont, después de las tentativas infructuosas de 2007 y 2012 -esta última por un margen de apenas 118 votos-.

Le Pen, que perdió ampliamente el segundo turno de las presidenciales el 7 de mayo frente al socioliberal Emmanuel Macron (66 % de sufragios), reconoció que el tema de la salida del euro y el exceso de pasión con el que hizo campaña jugaron en su contra.

"El tema del euro ha inquietado a los franceses, diría incluso que de manera casi irracional. Debemos discutir y reflexionar después de las legislativas", dijo Le Pen, quien se mostró preparada para combatir "el brutal" proyecto del presidente Macron, marcado, según ella, por la promoción de la inmigración y el privilegio de los intereses privados.