Opinión contraria de ONU a detención de diputada del Parlasur sigue vigente

Miembros del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Detención Arbitraria confirmaron hoy en Buenos Aires que la opinión emitida en 2016 en rechazo a la reclusión de la activista argentina y diputada del Parlasur Milagro Sala sigue vigente.

"La opinión sobre Milagro Sala subsiste, está en vigencia", señaló Sètondji Roland Adjovi, integrante del Grupo perteneciente al Consejo de Derechos Humanos, en una rueda de prensa celebrada este jueves para presentar los datos preliminares de una visita de trabajo al país suramericano.

El experto apuntó que de no cumplirse las recomendaciones dadas volverán a reflejarlo en el informe anual que se presenta al Consejo y que seguirán en diálogo con el Gobierno argentino.

Sin embargo, tanto él como su colega presente hoy en Buenos Aires en representación del Grupo, Elina Steinerte, hicieron hincapié en que la evaluación que realizaron durante este mes en Argentina no se ha ocupado del asunto en concreto.

"No era una visita de seguimiento de un asunto particular (...) esta visita integral no está pensada para revaluar la opinión del Grupo de Trabajo emitida el pasado año", precisó Adjovi.

Sala, líder de la organización social Tupac Amaru, fue detenida en Jujuy el 16 de enero del año pasado por una protesta organizada contra el gobernador provincial, Gerardo Morales, (del oficialista frente Cambiemos), aunque continuó en prisión preventiva por su presunta implicación en investigaciones de corrupción y otros delitos.

La activista, considerada por el kirchnerismo y diversas organizaciones sociales como una "presa política" de los Ejecutivos de Morales y Macri, fue elegida diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur en diciembre de 2015, pero no pudo asumir el escaño, y su arresto ha sido fuertemente cuestionado por organismos internacionales.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU fue uno de los primeros en manifestarse en contra de la privación de la libertad de Sala, en noviembre de 2016, y pidió su liberación inmediata.

Desde el Gobierno argentino alegan que los organismos que rechazan las medidas adoptadas no conocen la gravedad del resto de cargos que pesan contra Sala e inciden en que el caso está en manos de la Justicia, que actúa de manera independiente.

Al margen de este caso, los expertos de la ONU apuntaron que, a la luz de las conclusiones del informe preliminar presentado hoy, manifiestan "preocupación por la selectividad del sistema de justicia penal argentino en relación con las personas de diferentes orígenes socioeconómicos y de quienes participan en protestas sociales".