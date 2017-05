R.Blades arremete contra Maduro y lo acusa de reprimir y dividir a Venezuela

El cantante panameño Rubén Blades acusó hoy al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de convertir a la izquierda en "una parodia" y de dividir y reprimir a su pueblo.

"Usted se apropia del título de mi canción y se autotitula 'Pablo Pueblo'. Me permito corregirlo: Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente; Pablo Pueblo no divide a su pueblo; Pablo Pueblo administra lo poco que tiene con responsabilidad; Pablo Pueblo no le roba el futuro a su propia gente", dijo Blades en una carta al mandatario.

Maduro criticó al cantante panameño este martes en su programa de la cadena estatal de televisión VTV y catalogó al también político panameño como un "Pablo Rico".

"Yo soy Pablo Pueblo, Ruben Blades, ¿oíste? Y tú ya no sé si eres Pablo Rico ahora, y te olvidaste de tus raíces", dijo Maduro en referencia al protagonista de la canción homónima compuesta por el panameño en 1977.

Blades respondió que "el asunto no es determinar quién es rico o no; el asunto es determinar si esa riqueza se obtuvo en base a la infelicidad de otros, o de forma deshonesta".

"Pablo Pueblo jamás vivió en el palacio en el que vive usted, ni existió rodeado de lujos, ni actuó como un emperador, como lo hace usted... ¿con el dinero suyo?", prosiguió el artista.

El cantante también dijo, en la misiva publicada este jueves en su perfil de la red social Facebook, que Maduro "no es de izquierda y de hecho sus acciones le han hecho mucho daño al concepto de la Izquierda. La ha despojado de su nobleza ideológica y la ha convertido en una parodia, un circo de bufonadas".

Además, destacó que el presidente venezolano, como representante de la izquierda latinoamericana, "está a años luz de un estadista como (el expresidente uruguayo) Pepe Mujica, por ejemplo".

Maduro acusó en su mensaje a Blades de alentar "el tiburón imperialista" para que "se trague a Venezuela", a lo que el cantautor respondió que el mandatario solo es capaz de "ver una clase de tiburón", pero que "hay de distintas especies en diversas latitudes" y "algunos son caníbales: se comen a sus semejantes".

"Como ocurre siempre, el tiempo demostrará la verdadera contribución de cada uno de nosotros. Y a pesar de mis errores, cometidos y por cometer, mi aporte en el balance final no incluirá muertos ni heridos, ni una economía destruida, ni un país en caos y en ruinas. Piénselo bien, Sr. Presidente", finalizó el artista.

Blades, quien también es un político activo, fue ministro de Turismo de Panamá entre 2004 y 2009 y candidato presidencial en 1994 y se ha transformado en un crítico asiduo del Gobierno de Maduro en sus columnas de opinión, en las que denuncia la "crisis" del país.

Desde hace mes y medio, en Venezuela se desarrolla una ola de manifestaciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro y algunas de estas protestas han sido reprimidas y han degenerado en hechos de violencia que han dejado un saldo de 45 muertos y cientos de heridos y detenidos.