Capriles denuncia que retienen su pasaporte en el aeropuerto de Caracas

El excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles denunció hoy que su pasaporte fue retenido por funcionarios de inmigración en el aeropuerto de Caracas, desde donde tenía previsto viajar a Nueva York para reunirse con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El pasaporte "me lo robaron en inmigración, porque así es que se le puede calificar, ya estoy fuera del área de inmigración, lamentablemente, a todas las personas en ONU, no he podido viajar, no voy a poder asistir a la reunión con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos", afirmó Capriles en un vídeo que difundió en su cuenta de Twitter desde el aeropuerto.

El gobernador del estado venezolano Miranda abandonó el terminal internacional de Maiquetía, ubicado en el estado Vargas (literal) e indicó que regresará a Caracas para incorporarse a la marcha convocada por la oposición hasta la sede del Ministerio de Interior.

Capriles había anunciado horas antes que viajaría presentar "personalmente" al Alto Comisionado para los derechos Humanos de las Naciones Unidas "todos los casos de los caídos, heridos, presos, represión" registrados durante las protestas en contra del Gobierno que tras más de mes y medio ha dejado un saldo de 45 muertos, centenares de heridos y detenidos.

La de Capriles se suma a la denuncia de otros dos opositores que han reportado la supuesta retención arbitraria de sus pasaportes luego de acudir a instancias internacionales para abordar el tema de la crisis venezolana.

El pasado 27 de enero, el opositor Luis Florido -que es presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento- informó de que las autoridades habían anulado su pasaporte.

El 7 de febrero, el diputado opositor Williams Dávila, que también es miembro de la Comisión de Política Exterior de la Cámara, denunció también la anulación de su pasaporte, y que en esa ocasión las autoridades alegaron que el documento fue reportado anónimamente como "robado" y desde entonces no ha conseguido uno nuevo para viajar.

Desde hace mes y medio, en Venezuela se desarrolla una ola de manifestaciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro y algunas de estas protestas han sido reprimidas y han degenerado en hechos de violencia que han dejado un saldo de 45 muertos y cientos de heridos y detenidos.