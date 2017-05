Activistas LGBT rusos sacan a 43 gais de Chechenia y piden asilo para ellos

Activistas de la ONG "Red rusa LGBT" informaron hoy de la evacuación de 43 gais de Chechenia y pidieron a a los países europeos asilo para ellos ante el peligro, según algunas denuncias, que corren sus vidas en esa república del Cáucaso Norte ruso.

"A día de hoy hemos sacado a 43 personas de Chechenia a distintas regiones de Rusia, que no nombramos por motivos de seguridad. Esperamos la ayuda de los países europeos con los visados para sacarles al extranjero", informó a Interfax un portavoz de la ONG.

Nueve de los 43 evacuados ya han salido del país, agregó sin desvelar los Estados a los que han emigrado, y precisó que en total les han solicitado ayuda más de 80 homosexuales de Chechenia.

"Tratamos con al menos cinco países para conseguir los visados. Estamos negociando la apertura de corredores humanitarios para miembros de la comunidad LGBT", explicó el interlocutor de la agencia rusa.

"Red rusa LGBT" no tiene representación en Chechenia ni ha trabajado antes en esa región de mayoría musulmana, en el ojo del huracán después de que un periódico ruso denunciara la persecución y asesinatos de homosexuales en su territorio, así como la existencia de cárceles secretas para las minorías sexuales.

"Las víctimas desconfían de nosotros. Muchas de esas 43 personas fueron metidas en la cárcel y torturadas", aseguró el portavoz de la ONG, quién precisó que las detenciones empezaron en diciembre del año pasado.

El líder de Chechenia, Ramzán Kadírov, calificó de "provocación" y "calumnias" el reportaje del periódico "Nóvaya Gazeta" que destapó la situación de los gais en la república, aunque la pasada semana se manifestó dispuesto a cooperar con las autoridades federales rusas en la investigación de las denuncias.

"No se puede detener o perseguir a quien simplemente no existe en la república. Si en Chechenia hubiera esa gente, los órganos de seguridad no tendrían que preocuparse de ellos, ya que sus propios familiares los enviarían a un lugar desde donde nunca regresarían", declaró Alví Karímov, el portavoz del líder chechén.

Los testimonios de las víctimas hablan de apaleamientos, confinamientos en condiciones infrahumanas, torturas con descargas eléctricas, violaciones con botellas, desapariciones y muertes.