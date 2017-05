Capriles denuncia que retienen su pasaporte en el aeropuerto de Caracas

El excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles denunció hoy que su pasaporte fue retenido por funcionarios de inmigración en el aeropuerto de Caracas, desde donde tenía previsto viajar a Nueva York para reunirse con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El pasaporte "me lo robaron en inmigración, porque así es que se le puede calificar, ya estoy fuera del área de inmigración, lamentablemente, a todas las personas en ONU, no he podido viajar, no voy a poder asistir a la reunión con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos", afirmó Capriles en un vídeo que difundió en su cuenta de Twitter desde el aeropuerto.