Celac y UE analizan en Buenos Aires actividades para lucha contra las drogas

La XIX Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) comenzó hoy en Buenos Aires para explorar actividades conjuntas para luchar contra las drogas.

Representantes de ambos bloques buscarán líneas de acción "en un marco de cooperación birregional", explicó la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar).

"Somos una de las rutas de transporte de droga hacia Europa y también somos receptores de droga de síntesis que viene de Europa", dijo a la prensa la ministra de Seguridad del país austral, Patricia Bullrich.

El vicecanciller, Pedro Villagra, así como el titular de la Sedronar, Roberto Moro, también participaron del evento, el primero de estas características que acoge Argentina y que congrega a 46 países de América Latina y el Caribe y la Unión Europea (Celac-UE).

Actualmente, Argentina ejerce la copresidencia del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas, que representa el marco para el desarrollo de la articulación birregional entre la UE y la Celac para afrontar el problema mundial que genera esta lacra.

"Poder trabajar mecanismos de información, protección, de cómo formar a las policías en esta lucha y cómo trabajar la protección de nuestras fronteras, el control de contenedores y aviones y todas las rutas es muy importante", añadió Bullrich.

En este sentido, la ministra destacó que su país está en "emergencia" por el consumo de sustancias ilegales, motivo por el que su cartera ha decidido combatir al narcotráfico y reducir la oferta disponible de drogas.

"En los últimos ocho años -durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015)- el país miró para otro lado, no había estadísticas, no se sabía lo que pasaba. No había una verdadera política contra el narcotráfico", aseveró, convencida de que ahora se ha tomado "el toro por las astas".

"Estamos combatiendo el narcotráfico y la Sedronar ha decidido realmente trabajar sobre el problema de la demanda y adiciones. Estamos en emergencia porque hemos decidido estarlo. Antes esto se ponía bajo la alfombra y se escondía", subrayó Bullrich.