Turquía advierte a EEUU que responderá si es atacada por milicias kurdosirias

El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, reconoció hoy que EEUU ya ha decidido que tomará Al Raqa, "capital" del yihadista Estado Islámico (EI) con las milicias kurdosirias YPG, pero advirtió a Washington que responderá si es atacada por esa guerrilla que considera "terrorista".

Çavusoglu aseguró hoy que Turquía ofreció aliados alternativos para luchar contra el EI en Siria, pero que Estados Unidos ha elegido a las kurdosirias Unidades de Protección Popular (YPG) para la ofensiva contra Al Raqa.

"Nos han garantizado que tras la operación en Al Raqa, el territorio será entregado a la gente local, a los árabes", declaró Çavusoglu en un encuentro con la prensa en Ankara.

Çavusoglu también aseguró que EEUU ha garantizado que las armas que entreguen a las YPG sólo serán empleadas en la ofensiva para tomar Al Raqa y que no supondrán una amenaza para Turquía.

"Dijimos muy claramente que contra las YPG aplicaremos las reglas de actuación militares (responder si se es atacado) y les golpearíamos. No respondieron nada negativo, lo comprendieron", declaró.

EEUU apoya a las YPG y considera a estas fuerzas laicas las más efectivas contra los yihadistas, pese a que Turquía las define como "terroristas" por sus vínculos con la guerrilla activa en suelo turco Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

El jefe de la diplomacia turca también criticó al enviado especial de Estados Unidos para la coalición internacional creada para combatir al EI, Brett McGurk, al acusarle de apoyar a las milicias kurdas.

"Sería positivo que esa persona fuera reemplazada", dijo Çavusoglu sobre el apoyo de McGurk a las YPG.

A su vez, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sostuvo que Turquía no puede ser excluida en la toma de decisiones sobre Siria, en alusión a la decisión de Estados Unidos de armar a milicias kurdas en la ofensiva contra el EI, a pesar del rechazo de Ankara.

"Turquía no puede ser excluida en la toma de decisiones (de Siria)", declaró Erdogan en el vuelo de vuelta tras su primer encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Creo que ellos (EEUU) acudirán a nosotros en la cuestión de Siria", añadió.

Erdogan también reconoció que Estados Unidos está convencido y no dará marcha atrás en su decisión de armar a las YPG para la ofensiva contra Al Raqa.

"No podemos aceptar esta actitud en estas circunstancias; no podemos actuar con ustedes (con EEUU en Siria). Creemos que cooperar con un grupo terrorista en Al Raqa no es bueno", declaró el presidente turco.

Erdogan también expresó a Trump durante su encuentro que Turquía actuaría "sin preguntar a nadie" si se produce algún tipo de ataque de las YPG.

"Les dijimos claramente esto: si hay algún tipo de ataque de las YPG contra Turquía", dijo Erdogan, sus Fuerzas Armadas actuarán "sin preguntar a nadie".

Turquía tiene una minoría kurda de unos 15 millones de personas que demanda más derechos, por lo que Ankara es muy sensible a los avances de las milicias kurdas en Siria, que dominan gran parte del norte de ese país.