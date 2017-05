Comunidad LGBTI de Guatemala pide respeto y denuncia a diputados por tortura

Un centenar de personas de la comunidad LGBTI de Guatemala marchó hoy por la capital para pedir respeto y tolerancia, y anunció que denunciaron a un grupo de diputados por presentar una iniciativa de ley que es discriminatoria y tortuosa.

Durante la IV Caminata Contra la Homofobia, celebrada este miércoles con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la Homofobia y Transforbia, el director de la organización Oasis, Jorge López, contó a Efe que la querella es por discriminación, incitación a delinquir, injuria y tortura.

La denuncia, presentada esta mañana en el Ministerio Público (MP, Fiscalía), va en contra de 17 diputados que firmaron un proyecto de ley presentado en abril pasado que tiene como fin imposibilitar el matrimonio homosexual y endurecer las sanciones penales contra el aborto, ambos prohibidos por ley ya en el país.

Esta iniciativa, dijo, fomenta el odio entre la población y crea incertidumbre, pues hay jóvenes que preguntan si van a tener que salir huyendo del país por miedo a que los maten si se aprueba esta iniciativa.

"Yo atribuyo todos estos crímenes de odio al Estado de Guatemala" porque es este quien puede promover condiciones de desarrollo humano y crear conciencia, dijo López mientras ondeaba una bandera del orgullo gay al inicio de una marcha en la que se enseñaron pancartas con lemas como "No más homofobia", "Somos iguales" o "No más transfobia".

El directivo de Oasis, una de las entidades que conforman la Federación Guatemalteca LGBTI -en nombre de quien se presentó la denuncia-, dijo que esa propuesta es "una cortina de humo" para ocultar la corrupción del Congreso y para tener contentos a los sectores conservadores de la sociedad, que quieren restringir sus derechos.

En Guatemala se estima que hay unos 250 crímenes de odio cada año a personas de la comunidad LGBTI por razón de su orientación sexual o de su identidad sexual, aunque muchos de ellos no se denuncian y se ocultan por prejuicios y tapujos.

Por su parte, Marco Luarca, de SOMOS -otra organización que forma parte de la federación desde que se fundó oficialmente el pasado marzo, criticó que los diputados, encargados de legislar un país, pretendan incentivar el odio.

"No vamos a permitir más muertes en silencio, que sigan violentando a los niños y que esta ley agresivamente y descaradamente permita que cualquier persona pueda transgredir la integridad" física y emocional de la gente: "Es la propuesta más retrógrada que se ha presentado en toda América Latina".

La propuesta también prohíbe expresamente el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y restringe la posibilidad de que las entidades educativas, públicas y privadas puedan promover programas relativos a la diversidad sexual.

"Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencia políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad", apunta.

Además estipula que no será obligatorio aceptar "como normales" las conductas y prácticas no heterosexuales, por lo que ninguna persona podrá ser "perseguida penalmente" por no aceptar "como normal la diversidad sexual o la ideología de género".

Mientras tanto, la comunidad, dijo Luarca, sigue trabajando para crear conciencia y "memoria histórica" para hacer el cambio también entre la juventud: "No queremos más ser una estadística".