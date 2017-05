Reguetonero boricua Ozuna hará primer concierto en Puerto Rico en septiembre

El novel reguetonero puertorriqueño Ozuna, quien alcanzó la popularidad gracias a sus vídeos en internet, anunció hoy que el próximo 15 de septiembre ofrecerá su primer concierto masivo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan.

"Tengo el placer de anunciarles oficialmente mi primer concierto masivo en la isla que me vio nacer, me vio crecer y me convirtió en quien soy. El viernes 15 de septiembre les devolveré con mi talento todo lo que me han dado", expresó el artista en su cuenta de Instagram.

"Odisea-El Concierto" es el nombre del espectáculo, donde Jean Carlos Ozuna, conocido como "El negrito de ojos claros", interpretará algunos de sus éxitos, como "Dile que tú me quieres", "Te vas", "Si tu marido no te quiere", "Corazón de seda" y "Tu foto".

Ozuna fue catalogado por Billboard como el artista de mayor crecimiento en el mercado latino en 2016 por posicionar nueve sencillos en los gráficos de la revista y ha realizado colaboraciones con grandes exponentes del género como Daddy Yankee, Wisin, Yandel, Arcángel y De La Ghetto.

Ozuna, quien ocupó el noveno puesto entre los artistas más buscados en Google en el 2016, arrancará este viernes, en la ciudad de Cleveland, en Ohio (EE.UU.), una gira por más de 24 ciudades de Estados Unidos.

En su primer año de carrera, Ozuna realizó alrededor de 100 presentaciones en varias de las plazas más importantes de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Esta previsto que su primera producción discográfica, "Odisea", salga en agosto de este año.