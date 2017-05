Para impulsar la formalidad el Gobierno expidió decreto reglamentario del "Monotributo"

Quedó reglamentado en el país el Monotributo, que no es un impuesto, sino una alternativa simplificada para cumplir con las obligaciones tributarias, que permite a los pequeños comerciantes entrar en la formalidad y fortalecer sus negocios.

El director de la Dian, Santiago Rojas, dijo que el Monotributo, es un tributo alternativo al impuesto sobre la renta, al cual los contribuyentes podrán acogerse voluntariamente.

Explicó que está diseñado para que sea de una manera muy sencilla en su incorporación. Simplemente el comerciante tiene que acudir a un punto de la Dian si ya tiene RUT, para modificar este RUT y acogerse a Monotributo.

"Esto significa que por una suma fija mensual va a pagar, no tendrá que declarar renta en los próximos años y tendrá unos beneficios como el ahorro para la vejez, seguros de riesgos laborales e inclusive si vende con datafono no va a pagar retención en la fuente", dijo Rojas.

Según el Ministerio de Hacienda en la reglamentación expedida este jueves existen dos tipos de Monotributo: BEPS y riesgos laborales.

Podrán ser contribuyentes del Monotributo BEPS, quienes tengan ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo y podrán optar por el Monotributos riesgos laborales, quienes hayan cotizado salud y pensión al menos durante ocho periodos en el año anterior.

El valor mensual del impuesto oscila entre $43.000 y $85.000, dependiendo de los ingresos al contribuyente. El valor anual del impuesto se podrá pagar en el número de cuotas y en los montos que determine el contribuyente hasta el 31 de enero de cada año, fecha en la cual deberá presentar una declaración simplificada.

Por su parte el presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, manifestó que pagando el Monotribuot, el pequeño comerciante se beneficiará del programa de Beneficios Económicos Periódicos, que busca que todos puedan construir a través de este pago un ingreso digno en su vejez.

Para el subsecretario de Desarrollo de Bogotá, Erik Vear Villegas, en la ciudad hay un censo calculado de 22.900 tiendas, pero de las 171 que se abren mensualmente en Bogotá, más o menos unas 86 están cerrando después de unos pocos meses.

"Eso pasa porque no hay formalización, porque no hay conocimientos y no hay competitividad por lo que nosotros estamos buscando impulsar programas de capacitación y de formalización, para que estas tiendas puedan sobrevivir y expandirse en una cadena mucho más fuerte", enfatizó el funcionario.