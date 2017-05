La CE espera confirmar glifosato no es nocivo para renovar su uso por 10 años

La Comisión Europea (CE) espera recibir en las próximas semanas la opinión formal de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) para confirmar que el glifosato no es cancerígeno, tras lo cual reanudará el debate con los Estados miembros para renovar su aprobación para los próximos diez años.

La CE ha acordado, según precisaron hoy a Efe fuentes comunitarias, "reanudar las discusiones con los Estados miembros sobre la posible renovación de la aprobación del glifosato por diez años", que podrían iniciarse en junio.

Sin embargo, la ECHA, que emitió una opinión favorable a este herbicida en marzo, en la que afirmaba no haber hallado evidencias de que sea cancerígeno o cause graves problemas de salud, no ha enviado aún la "opinión formal" a la CE, un paso necesario para que esta pueda reanudar el debate con los países.

Una vez recibida la notificación formal, los expertos de los países dedicados al tema, que se reúnen regularmente en el comité de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (PAFF) de la CE, tienen seis meses para votar y adoptar su aprobación.

La CE ha "tomado nota" del anuncio del Comité de Evaluación de Riesgos de la ECHA, que ha logrado un acuerdo basado en evidencias científicas al clasificar el glifosato como no cancerígeno.

Este comité también concluyó que el glifosato -el herbicida más utilizado del mundo, que cuenta con una fuerte oposición ciudadana- no debe clasificarse como una sustancia mutágena ni tóxica para la reproducción.

La CE recordó hoy que a esta misma conclusión ha llegado la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que concluyó en noviembre de 2015 que no hay evidencias científicas del vínculo entre el glifosato y el cáncer.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró el glifosato como "probablemente cancerígeno".

Organizaciones ecologistas como Greenpeace han denunciado "conflictos de interés" en la evaluación del glifosato por parte de la ECHA y consideran que esta ha ignorado los estudios de la OMS.

La CE aseguró que trabajará con los Estados miembros para "encontrar una solución que tenga el máximo apoyo posible y asegure un alto nivel de protección para la salud humana y el medio ambiente, basada en los datos científicos disponibles y jurídicamente apropiada".

El Ejecutivo comunitario recordó que la aprobación de este tipo de pesticidas y sus condiciones de uso "sigue siendo una responsabilidad de los Estados miembros", y que ha recomendado a los países "aplicar condiciones más estrictas" para su utilización.