Visconti revela detalles de la difícil relación de Nairo con sus compañeros

En entrevista con Corriere della Sera, Giovanni Visconti, excompañero de Nairo Quintana en el Movistar, contó detalles de la difícil relación del colombiano con la escuadra española.

Visconti que ahora corre para el Bahrain Merida, aseguró que Nairo no tiene amigos “Quiere demostrar que es un campeón en la bicicleta y fuera de ella. No habla con ninguno, lo hace por su cuenta. No se decía por parte del equipo si tenía 2 grados de fiebre. No tiene amigos”.

Según en ciclista italiano, Nairo Quintana atiende las indicaciones de Eusebio Unzué, director deportivo del equipo.

Además contó que en la Vuelta a España del 2014, sus compañeros de equipo se enfadaron con Nairo “Todo el equipo se enfadó con él por su comportamiento y tuve el coraje de decírselo a la cara. En la cena pidió disculpas y desde entonces cambió un poco”.

Nairo Quintana es el líder hoy del Movistar y corre el Giro de Italia, tras conquitsra el año pasado la Vuelta a España y también buscará la hazaña del Tour de Francia.