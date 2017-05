Anzoátegui, con líos para viajar a Buenos Aires por problemas con aerolínea

El Anzoátegui afronta problemas de conexión aérea para viajar a Buenos Aires, donde enfrentará al Huracán en partido de Copa Sudamericana el 31 de mayo, informó hoy el entrenador de este equipo venezolano, Nicolás Larcamón.

"Estamos todavía a la espera", dijo Larcamón en una entrevista concedida al programa Conexión Goleadora de la emisora Deportiva 1600 AM.

Versiones de la prensa local señalan que la aerolínea Conviasa ha presentado "fallas operativas" y ha tenido que trasladar a otras aerolíneas los pasajeros que han reservado con ellos vuelos a Argentina, Panamá y Cuba.

Por esta situación, el Anzoátegui aún no tiene el itinerario de su viaje "definido" pese a la cercanía del duelo ante el Huracán, relató Larcamón.

"Es un tema que ciertamente no me preocupa, pero sí obviamente me ocupa, en el que estoy tratando de ver cómo se resuelve", añadió el entrenador platense.

Con todo, Larcamón señaló que espera estar junto a sus dirigidos el 27 de mayo o al día siguiente en Buenos Aires, para que los jugadores puedan adaptarse al clima.

"Si bien no es un frío polar, no deja de ser un cambio climático importante donde hay que tener recaudos", explicó.

Anzoátegui goleó por 3-0 al Huracán en el partido de ida el 1 de marzo, pero el volante luso-venezolano de este equipo, Ricardo Martins, dijo el lunes que la ventaja "no significa nada", porque en un partido de la Copa Sudamericana "puede pasar cualquier cosa".