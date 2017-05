Alonso escribe en "The Players' Tribune": "Necesito correr la Indy 500"

Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, plasmó sus sensaciones previas a la disputa de la 101 edición de las 500 millas de Indianápolis en la página web "The Players' Tribune", donde asegura que necesita vivir esa experiencia.

"Me encantan las carreras. Las carreras de verdad. Y por esa razón es por la que, el 28 de mayo, durante el mayor fin de semana para los deportes de motor, no estaré con mi equipo de Fórmula Uno en el Gran Premio de Mónaco. Estaré en Indianápolis. Corriendo en el Brickyard. Porque lo necesito", manifestó el piloto español.

"La Indy 500 es uno de los mayores acontecimientos del deporte. Pilotos de todo el mundo lo saben. Pertenezco a ello. Porque soy piloto. Siempre lo he sido, y siempre lo seré", afirma en esa web, reservada para que los deportistas dejen sus sensaciones sin filtros, a modo de diario personal.

"Es hora de probar algo nuevo. Un nuevo circuito. Un nuevo coche. Un nuevo mundo", prosigue el asturiano, quien reconoce en esas líneas que llevaba pensando dar este salto desde hace cuatro o cinco años.

"Conocía algunos de los nombres y los equipos, pero básicamente todo es información nueva para mí. Vuelvo a hacer lo que más me gusta, que es aprender. Todo el mundo, empezando por mi equipo, McLaren-Honda-Andretti, y pasando por quienes he conocido durante mi tiempo en Estados Unidos, me ha ayudado mucho", indicó.

En el texto Alonso recuerda cómo su padre construyó un kart para que lo utilizara su hermana. Pero ella no tenía ningún interés en el vehículo, así que fue él quien le dio uso.

"Como mi primer kart, este coche (en la Indy 500) no fue construido para mí. No soy el piloto previsto, pero voy a hacer todo lo que pueda para hacer que la gente que lo construyó se sienta orgullosa. Y puede que esto sea el comienzo de un nuevo viaje para mí también", sostuvo Alonso.

El piloto subraya que no está en Indianápolis de vacaciones o únicamente para disfrutar. "Soy un piloto de carreras, vengo a correr. Sobre todo espero que ésta sea una experiencia que me lleve conmigo para el resto de mis días. Espero que los sentimientos que tenga y las cosas que vea se queden en mi mente para siempre".

"Y espero", concluyó, "que al final de esas 500 millas, haya aprendido algo que nunca supe".