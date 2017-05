Sharapova recibe invitación para Birmingham, torneo antesala de Wimbledon

La organización del torneo sobre hierba de Birmingham, considerado como antesala de Wimbledon, ha extendido este jueves una invitación ("wild card") a la tenista rusa Maria Sharapova, quien volvió a competir recientemente tras una sanción de 15 meses por dopaje.

Además, la exnúmero uno del mundo, de 30 años, se comprometió con la Lawn Tennis Association (LTA), la federación inglesa de tenis, a participar en el Birmingham Aegon Classic (17-25 de junio) durante los dos próximos años.

"Una de las atletas más célebres del mundo, Maria Sharapova, se ha comprometido en participar durante los dos próximos dos años en el Aegon Classic Birmingham. Por ello, otorgaremos a Maria una invitación para el cuadro principal de este año", aseguró Michael Downey, director ejecutivo de la LTA.

"No es una decisión tomada a la ligera, y sabemos que no todo el mundo estará de acuerdo con ella. Cometió un error que no es, para nada, justificable, pero cumplió su castigo de 15 meses y ya ha vuelto a competir. Y ahora está jugando un tenis de alto nivel", señaló.

La "wild card" a Sharapova, quien en abril cumplió 15 meses de sanción por el consumo del fármaco cardiovascular Meldonium, llega un día después de que la organización de Roland Garros declinara invitarla al Grand Slam francés (28 mayo-15 junio).

La antigua número uno del mundo y ganadora de cinco torneos de Grand Slam, que vio rebajada la sanción de dos años a 15 meses por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ya recibió invitaciones para jugar en Stuttgart, Madrid y Roma.

"La decisión sobre a quién hacemos llegar las invitaciones siempre genera debate y polémica. Y ahora que Maria se ha ganado el derecho de participar en la ronda clasificatoria de Wimbledon, queremos dar al público la oportunidad de verla compitiendo sobre hierba en el Reino Unido antes (del Grand Slam)", subrayó Downey.

"Competirá en un cuadrado con grandes estrellas del tenis, que contará con ocho de las diez mejores tenistas del mundo, entre ellas Angelique Kerber, número uno de la WTA, y Johanna Konta, primera raqueta británica. El torneo de Birmingham ofrecerá a los aficionados británicos un torneo emocionante y de mucha calidad justo antes de Wimbledon", apuntó el directivo, en un comunicado publicado en la página web del torneo.

Sharapova, campeona de Wimbledon en 2004 y vencedora en Birmingham ese mismo año y en 2005, dio las gracias a la LTA "por esta oportunidad" y aseguró estar "tremendamente emocionada" de volver a competir en un torneo que no disputaba desde hace siete años.

"Estoy muy emocionada de volver este año a Birmingham y poder competir sobre hierba como parte de mi preparación para Wimbledon. Sólo puedo darle las gracias a la LTA por esta oportunidad", dijo la rusa.

"Guardo grandes recuerdos de mis partidos allí, e incluso gané el título en dos ocasiones. Estoy deseando ver las mejoras que se han llevado a cabo, que le han ayudado a erigirse como uno de los mejores torneos de hierba en el mundo", añadió.

Además de Sharapova y de las mencionadas Kerber y Konta, la española Garbiñe Muguruza, la rumana Simona Halep y la polaca Agnieszka Radwanska ya han confirmado su presencia en Birmingham este año.

Sharapova regresó a las pistas el pasado mes de abril en el torneo de Sttutgart, al que llegó a semifinales, antes de jugar en Madrid, donde cayó en dieciseisavos. En la actualidad se encuentra compitiendo sobre la arcilla de Roma.

La rusa fue sancionada por la Federación Internacional de Tenis (ITF) con dos años de suspensión por consumo de Meldonium, fármaco que se utiliza para combatir los problemas cardiovasculares, y que tanto su inventor como el presidente ruso, Vladímir Putin, entre otros, no consideran como sustancia dopante.

Por su parte, la ITF y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) consideran que el Meldonium es un "modulador metabólico" que incrementa el rendimiento físico y mental.