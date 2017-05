Marisol Casado: "Tanto Los Ángeles como París son candidaturas fantásticas"

La española Marisol Casado, presidenta de la Federación Internacional de Triatlón (ITU) y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), explicó a EFE que "tanto" la de Los Ángeles (EEUU), como la de París, que aspiran a ser sede de los Juegos Olímpicos de 2024 "son dos candidaturas fantásticas".

La madrileña Casado, presidenta de la ITU desde 2008 y miembro del COI desde 2010 -fue elegida en la Sesión previa a los Juegos de invierno de Vancouver (Canadá)-, efectuó estas manifestaciones en el Ayuntamiento de Madrid, en el marco del acto de presentación de la prueba de la Copa del Mundo de triatlón que se disputará en la capital española el próximo 28 de mayo.

"Las dos ciudades presentan una candidatura fantástica, cada una en su estilo: la de Los Ángeles, muy americana; y la de París, muy europea. Las dos son fantásticas y para el triatlón las dos tienen un entorno muy bonito", explicó a Efe Casado.

"La de Los Ángeles situaría el triatlón en Long Beach; la de París, en el Sena, en un proyecto de limpieza del río que sobrepasa con mucho el triatlón, aunque para nosotros es un gran honor que por culpa del, o gracias al, triatlón vayan a limpiar el gran río de París", manifestó la dirigente española, que acaba de llegar de visitar ambas ciudades, integrando la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional.

Casado se congratuló también del gran momento que atraviesa su deporte y, en especial, el del triatlón español, que ha ganado el Mundial los últimos cuatro años -tres veces gracias a Javi Gómez Noya, quíntuple campeón del mundo; y el pasado, gracias a Mario Mola- y que en el actual campeonato ocupa las tres primeras plazas, con Mola líder, por delante de Fernando Alarza y de Gómez Noya.

"España está en la cabeza de todo, tanto en deportistas, como en gestión", comentó la presidenta de la ITU, que participó de forma activa en la creación de la Federación Española del deporte olímpico que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie (FETRI), en la que durante muchos años ocupó la Secretaría general.

"Realmente, en España lo que está pasando no es efímero. Y todos los que hemos participado en la gestión de la federación estamos muy contentos, porque hemos puesto unas piedras muy sólidas. Por supuesto, los deportistas están en primer lugar, pero se está viendo también que exportamos entrenadores, a muchos lugares del mundo", declaró a Efe la presidenta de la Federación Internacional este jueves en Madrid.

"Y las chicas no tienen el increíble nivel de los chicos, pero hemos clasificado a tres para los últimos Juegos Olímpicos (en Río de Janeiro, Brasil), que es lo máximo posible. Todo es posible porque existe una base muy sólida", opinó Casado.

"José (Hidalgo, presidente de la FETRI) lo ha explicado muy bien. El hecho de que tengamos tanto éxito se ve como algo fácil, cuando en realidad no es así. De repente nos hemos puesto por delante de países como Australia. Y la maquina no para. Yo veo las competiciones y me emocionó, porque cuando creo que ya lo he visto todo, aparece otro español nuevo en el podio", indicó.

"Quiero agradecer el apoyo que siempre aporta la Federación Española. Y para mí, personalmente, el mejor apoyo es entregar las medallas, ver que siempre hay un español en el podio; y que casi siempre en las grandes pruebas internacionales de triatlón suena el himno español", comentó Casado, que también mostró su alegría por que Madrid vuelva a ser sede de una gran competición.

"La verdad es que Madrid está recuperando las buenas costumbres, sí", admitió, en clave de humor, la 'dama de hierro' del triatlón mundial.

"Es una pena que se haya perdido la prueba de las 'World Series', pero bien está lo que bien acaba. Esta Copa del Mundo es muy importante. Organizar una prueba de triatlón con dos zonas de transición, en el centro mismo de la capital, implica desplegar una logística tremenda. Es digno de admiración todo el trabajo que se está haciendo, estoy muy contenta", declaró a Efe Marisol Casado.