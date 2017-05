Bautista dice que "pocos puntos desequilibraron" su duelo con Djokovic

El español Roberto Bautista, que perdió hoy en los octavos de final del Masters 1.000 de Roma contra el serbio Novak Djokovic, consideró que "pocos puntos desequilibraron" el encuentro, que terminó 6-4 y 6-4 a favor del número 2 del ránking ATP.

"He estado muy cerca, pocos puntos desequilibraron el partido. En el segundo set he tenido varias bolas por el 5-4, no vieron una pelota que estaba un dedo fuera y lo normal es que me hubiese puesto 5-4 y él estaba nervioso", dijo en la rueda de prensa posterior al duelo.

"Son pequeñitos detalles que a lo mejor podrían haber cambiado el partido", agregó.

El jugador español informó de que ahora planea descansar antes de pensar en el torneo de Roland Garros, que se jugará del 22 de mayo al 11 de junio.

"Ahora voy a descansar un poco, que llevo cinco semanas seguidas compitiendo. Tendré una semana para descansar, entrenar y llegar con fuerza a París", aseguró.

Preguntado sobre cómo vio a Djokovic en el partido de hoy, Bautista tuvo palabras positivas para el serbio.

"He jugado contra un buen Novak, ha subido el nivel en los últimos partidos. Ha estado sólido, sacó bien, le he visto con pocas fisuras, está trabajando, está dando lo mejor de sí y si sigue así va a dar mucha guerra", afirmó.