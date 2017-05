Colombia se pierde los Iberoamericanos de bolos de Madrid por "motivos económicos"

La selección colombiana de bolos, defensora del título por países, será baja en los Campeonatos Iberoamericanos que se disputarán en Madrid del 23 al 26 de mayo, informaron a Efe fuentes de la organización, que atribuyeron la ausencia a "cuestiones económicas".

Según pudo establecer Caracol Radio, dicha situación económica no se debe a falta de recursos; sino a un cambio de Comité Ejecutivo, que mientras no quede definido del todo no podrá girar ningún tipo de dinero.

Colombia ganó la Copa Iberoamericana de Naciones en 2016 en Panamá. Dos hombres y dos mujeres estaban convocados para intentar repetir este año el título en Madrid: Mauricio Cabrera, Felipe Gil Avendaño, Isabella Correa y Laura Plazas.

La baja de la delegación colombiana reduce la participación definitiva en los Iberoamericanos a 12 países y 13 equipos, porque España, como organizador, tiene derecho a competir con dos selecciones.

República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica y Guatemala son las delegaciones más fuertes entre las inscritas.

Completan la relación de participantes Panamá, Argentina, Perú, Portugal, Venezuela, Chile y Paraguay.

Se pondrán en juego en la Bolera Chamartín los títulos individual, de parejas mixtas, parejas por ramas y cuartas. En estas competiciones los participantes sumarán puntos en una tabla virtual por países, de la que saldrá el ganador de la Copa Iberoamericana.