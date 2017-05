Fernando Alarza: "Espero ser el siguiente campeón mundial español"

El español Fernando Alarza, bronce mundial en 2016, pasó de gran promesa a total realidad en el triatlón, como demostró de nuevo el pasado sábado al protagonizar la gran remontada en la prueba de las 'World Series' de ese deporte olímpico -que une natación con ciclismo y carrera a pie- disputada en Yokohama (Japón), donde fue segundo y se alzó al segundo puesto general.

Madrid, 18 may (EFE).- El español Fernando Alarza, bronce mundial en 2016, pasó de gran promesa a total realidad en el triatlón, como demostró de nuevo el pasado sábado al protagonizar la gran remontada en la prueba de las 'World Series' de ese deporte olímpico -que une natación con ciclismo y carrera a pie- disputada en Yokohama (Japón), donde fue segundo y se alzó al segundo puesto general.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este jueves en el Ayuntamiento de Madrid, tras la presentación de la prueba de la Copa del Mundo que se disputará en la capital española el próximo 28 de mayo, el campeón de Talavera de la Reina (Toledo), indicó cuáles son sus objetivos en una temporada que arrancó muy bien y en la que no descarta ganar carreras e, incluso, anotarse el campeonato del mundo.

Pregunta: Menudo arranque de temporada, ¿no? Cuarto en Abu Dabi, tercero en Gold Coast (Australia) y segundo en Yokohama, lo que le coloca segundo en el Mundial. Por orden, ¿qué tal en los Emiratos?

Respuesta: Bien. Abu Dabi siempre es la primera prueba del año, a la que puedes llegar en un gran momento, pero siempre tienes la incógnita de no saber cómo están los demás.

Sí es verdad que sacamos cosas positivas, como que había mejorado un puntito en la carrera a pie y también había mejorado en el ciclismo. Aunque también es verdad que en los entrenamientos estaba nadando bastante mejor de lo que demostré en Abu Dabi. Y me quedó aquella espinita, la de no haber salido con el primer grupo (del agua).

P: Pero a la siguiente, al podio. ¿Cómo fue Gold Coast?

R: En Australia, al final, bien. En distancia sprint, las diferencias en el agua son mucho menores; y eso me beneficia. Cuando me encuentro muy bien corriendo, me cuesta nadar demasiado rápido. Pero allí salió todo bien, fue una carrera rápida al principio y se vio luego en el 'cinco mil' final.

(Su compatriota el balear) Mario (Mola, último campeón del mundo y líder del Mundial 2017) nos puso allí a ritmo de 2:50 (el kilómetro), a hacernos sufrir. Al final, se hizo con el triunfo. Y a mí me quedaba la lucha con Javi (Gómez Noya, único quíntuple campeón mundial de la historia); que si hay alguien con el que mejor no te tengas que jugar nada es con él, que ha ganado cinco Mundiales.

Pero al final pude ser más fuerte que él y pude conseguir la primera medalla del año.

P: Y en Japòn, dio otro paso más. Capturó la plata. Y se exhibió.

R: Buff... la verdad es que esta prueba de Yokohama fue, quizá, por las condiciones climatológicas adversas, una de las más duras que he corrido en mi vida. Creíamos que podía llover el día de la carrera, pero no tanto. Y, al final, el diluvio que nos cayó, sobre todo en bici, fue bastante grande.

A mí me perjudicó en la segunda transición, en la que me bajé con los pies bastante dormidos y no podía ni ponerme las zapatillas. Pero al final pude remontar a pie y pude demostrar que sigo teniendo un buen nivel en esa carrera a pie; y que puede ser muy decisiva.

P: Ahora, de aquí a la siguiente prueba, en Leeds (Inglaterra), ¿qué planes tiene?

R: Pues el objetivo principal, está claro que es el Mundial. Y la siguiente prueba, efectivamente, es la de Leeds, en casa de los (hermanos ingleses Alistair y Jonathan) Brownlee (oro y plata olímpicos en Río, el año pasado).

Estas semanas que quedan intentaremos ajustar al cien por cien la puesta a punto para esa carrera, porque cuando están los Brownlee juntos es una carrera de otro mundo. Y hay que estar muy fino.

P: Le propongo un problema de matemática lógica. Complete la secuencia: cuarto, tercero, segundo y ...

R: Parece que toca primero (ríe). Pero a cada carrera salimos con la intención de ganar. Y al final el resultado que venga se analiza. Y si ha salido más o menos bien, estás contento. Aunque este año creo que podemos luchar por medallas de oro en las Series Mundiales, por el campeonato del mundo, incluso. Y lo vamos a intentar.

P: El primer campeón del Mundo español fue (el gallego) Iván Raña. Luego, Javi (Gómez Noya). Y el año pasado, Mario (Mola). ¿El siguiente campeón del mundo español será usted?

R: Eso espero. Al final, ése es el objetivo. El año pasado ya estuvimos en el podio final de la general. Y este año queremos estar de nuevo en él; y, a poder ser, mucho más cerca en la lucha por el título. Pero, al final, somos conscientes de que nuestro nivel va a ir evolucionando al paso de estos años y queremos llegar a los Juegos de Tokio 2020 al máximo nivel. Y seguro que trabajando en la línea que estamos, esperemos tener algún (título) Mundial algún día.

P: España ha metido ya unas cuantas veces a dos triatletas en el podio final (Gómez Noya, en tres ocasiones -oro- junto a Mola -dos bronces y una plata-; y Mola -oro- junto a Alarza -bronce-, el año pasado). ¿Se imagina un podio final con tres españoles en él?

R: Hombre, ojalá. Ya llevamos muchas carreras esperando el 'triplete'. Y cambio ahora mismo cualquier 'triplete' en una carrera por que el 'triplete' llegue en la general final del Mundial.

Eso sí que podría ser mucho más bonito. Pero si es difícil hacerlo en una carrera, pues en la general es aún más complicado. Pero mira, ahora vamos por el buen camino (Mola lidera; él es segundo y Gómez Noya, tercero). E intentaremos aguantarlo durante todo el año.