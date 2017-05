Benzema, de nuevo ausente de la lista de la selección francesa

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema no figura en la lista de convocados por el seleccionador, Didier Deschamps, para los próximos tres duelos de Francia.

El técnico aseguró que la ausencia del jugador, pese a la buena temporada que está completando con el Real Madrid, se debe a que "se ha creado un grupo con un equilibrio y una armonía" y dio a entender que Benzema no participa de esta.

La lista para enfrentarse a Paraguay en amistoso en Rennes el próximo día 2, contra Suecia el 9 en Estocolmo para la clasificación del Mundial de Rusia de 2018 y a Inglaterra en amistoso en Saint Denis el 13 incluye a los barcelonistas Lucas Digne y Samuel Umtiti, al madridista Raphael Varane y al delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann.

Sin embargo, se cae de la convocatoria el también atlético Kevin Gameiro, que deja su puesto al atacante del Lyon Alexandre Lacazette, que suena como futuro jugador de la entidad rojiblanca.

El seleccionador también ha vuelto a llamar al codiciado delantero del Mónaco Kylian Mbappé, de 18 años.

Deschamps aseguró que no se siente afectado por las críticas recientemente emitidas por Benzema por su ausencia de la selección desde octubre de 2015, tras su imputación por presunta complicidad en el chantaje con un vídeo sexual a su compañero Mathieu Valbuena.

Tajante, el seleccionador aseguró que solo respondería a una pregunta sobre el caso Benzema y lo hizo para defender la armonía de su grupo.

"Este grupo se construyó antes de la Eurocopa y se solidificó durante esa competición en la que llegamos a la final, fuimos competitivos y lo seguimos siendo en la fase de clasificación", señaló.

El técnico indicó que se ha generado "un equilibrio, una armonía" gracias a esa dinámica que se ha convertido en una prioridad para él.

"Soy el único que decide, lo hago en base a elementos deportivos. Constituir un grupo, el aspecto colectivo siempre ha estado por encima de todo. Siempre tomaré decisiones en ese sentido y asumo mis decisiones", agregó.

Deschamps indicó que, en la vida del grupo creado, tienen cabida "jóvenes con potencial", porque "son el presente pero también hay que prepararles para el futuro".

En una entrevista publicada el pasado miércoles por el diario "L'Équipe", Benzema aseguró que Deschamps "no es coherente" al no convocarle y criticó que no le haya explicado los motivos de su ausencia.

"Si me dice mirándome a los ojos que no me convoca por motivos deportivos, seguiré trabajando. Si es por otra cosa, que me lo diga a la cara y todo habrá acabado entre nosotros", dijo.

No es la primera vez que Benzema, de 29 años, se muestra crítico con Deschamps, a quien acusó de haber sucumbido a los instintos racistas de Francia al dejarle fuera de la convocatoria para la pasada Eurocopa.

A través de las redes sociales, el jugador también ha hecho algún guiño crítico con el seleccionador.

Deschamps aseguró hoy que no quería entrar en esa guerra, antes de agregar: "es penoso".

- Convocatoria de Francia:

Porteros: Alphonse Areola (París SG/FRA), Benoît Costil (Rennes/FRA), Hugo Lloris (Tottenham/ING)

Defensas: Lucas Digne (Barcelona/ESP), Christophe Jallet (Lyon/FRA), Presnel Kimpembe (París SG/FRA), Laurent Koscielny (Arsenal/ING), Benjamin Mendy (Mónaco/FRA), Djibril Sidibé (Mónaco/FRA), Samuel Umtiti (Barcelona/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ING)

Centrocampistas: N'Golo Kanté (Chelsea/ING), Blaise Matuidi (París SG/FRA), Paul Pogba (Manchester United/ING), Adrien Rabiot (París SG/FRA), Moussa Sissoko (Tottenham/ING), Corentin Tolisso (Lyon/FRA)

Delanteros: Ousmane Dembélé (Dortmund/ALE), Olivier Giroud (Arsenal/ING), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Alexandre Lacazette (Lyon/FRA), Thomas Lemar (Mónaco/FRA), Kylian Mbappé (Mónaco/FRA), Dimitri Payet (Marsella/FRA), Florian Thauvin (Marsella/FRA).