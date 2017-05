Boateng: "Aquí tengo la felicidad y quiero ser parte del futuro de este club"

El jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Kevin-Prince Boateng ha manifestado hoy que ha decidido renovar por tres temporadas con el club español, porque en Gran Canaria ha encontrado "la felicidad" y cree en el futuro del equipo amarillo, del que desea formar parte y ayudar con su experiencia.

En una conferencia de prensa ofrecida este mediodía, después de anunciarse anoche el acuerdo para su continuidad hasta el año 2020, el futbolista alemán con pasaporte ghanés ha explicado que, aunque pidió tiempo para tomar la decisión, había dado la palabra al presidente, Miguel Ángel Ramírez, para continuar de amarillo.

"Tengo una familia que vive muy lejos -Milán-, pero di mi palabra de seguir con esta camiseta de la UD Las Palmas, estoy muy feliz, pienso que el club también, espero hacer las cosas bien y crecer todos juntos", ha apuntado.

Boateng ha dicho que, aunque el dinero es "muy importante para todo el mundo", no lo es todo en la vida: "Para mí es mucho mejor entrenar bien y ser feliz, el sol... y aquí tengo la felicidad, no me falta nada, quizá solo la familia, que está lejos", ha comentado.

El futbolista alemán, quien no descarta volver a la selección de Ghana, ha bromeado en algunas de respuestas, como cuando ha dicho a sus compañeros que con su renovación, les mete presión para la clasificarse a la Liga Europa la próxima temporada, y ha dicho muy en serio que la próxima temporada pueden hacer las cosas mucho mejor que como han "terminado esta temporada".

El futbolista germano-ghanés cree que tres años es el "tiempo perfecto" para el nuevo contrato, por su actual edad -30 años-, y también ha bromeado al indicar que había pedido seis. "Pero el presidente me dijo que no", dijo.

Boateng valora su año como "muy bueno" porque se adaptó pronto al campeonato español, y después de "tres o cuatro partidos" se dio cuenta de que podía conseguir una buena cifra de goles. Por eso, ve "normal" que haya tenido ofertas "de dos o tres equipos interesantes", que ha desechado, sin revelar sus nombres.

Ahora bien, ha reconocido que la segunda vuelta del equipo no ha sido buena, y lo entiende: "Cuando un entrenador dice que se va, no es fácil para un grupo joven como el nuestro, que es una familia, y si no trabajas al cien por cien, es normal que no ganemos partidos como antes, todos sabemos por qué. Ha sido un problema de cabeza, pero esto nos servirá de experiencia para crecer, nos dará fuerza".

Por su parte, el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, ha dicho que la renovación de Prince es "una gran noticia" para la afición, y que el jugador renueva sin aumentar un solo céntimo de su actual contrato.

Ramírez afirmó que conoce los nombres de los equipos que pretendían su fichaje y las cantidades que le ofrecían.

El dirigente cree que la presencia de Boateng ha dado al club "una proyección internacional", y la Unión Deportiva volverá a hacer "otro proyecto ilusionante" la próxima temporada, cuyas líneas maestras explicará el próximo lunes ante los periodistas.

Prince Boateng es el máximo goleador del conjunto amarillo en la presente edición de LaLiga Santander, con diez tantos anotados en los 28 partidos que ha disputado -25 de ellos como titular, 11 completos-, además de haber dado dos asistencias y haber recibido dos tarjetas rojas.

El internacional ghanés comenzó la temporada en la banda izquierda, con proyección ofensiva, pero ha terminado afianzándose en la posición de delantero centro como la principal referencia del equipo en ataque, arrebatándole el puesto al croata Marko Livaja.

El mayor de los hermanos Boateng llegó a Gran Canaria el pasado verano con la carta de libertad y entre una gran expectación -6.000 aficionados se dieron cita en su presentación-, tras haber militado en el AC Milan italiano, y un recorrido por otras importantes ligas europeas como la alemana o la inglesa.