Tres goles del guineano en 13 minutos dan a Kansas el liderato del Oeste

Tres goles en 13 minutos del delantero guineano Gerso Fernandes, primer 'hat-trick' de su equipo en siete años, dieron el liderato provisional en solitario de la Conferencia Oeste al Sporting Kansas City, tras disputarse cinco partidos adelantados de la duodécima jornada de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).

El Kansas City se impuso a los Sounders FC de Seattle, los actuales campeones de liga, que siguen cuesta abajo y son décimos en la tabla.

Gerso Fernandes marcó en los minutos 56, 58 y 69. Ningún jugador de su equipo había firmado un 'hat-trick' desde que lo hizo el senegalés Birahim Diop en 2010.

La victoria permitió al Sporting Kansas City quedar como líder provisional del Oeste con 22 puntos (6-4-2), después de que el Dynamo de Houston cayese derrotado por 2-0 ante el Union de Filadelfia, que consiguió su tercer triunfo consecutivo.

Chicago Fire también estuvo acertado en el juego ofensivo y venció sin problemas por 3-0 a los Rapids de Colorado, que siguen últimos en la clasificación de la Conferencia Oeste.

El delantero serbio Nemanja Nikolic, con dos goles marcados en los minutos 15 y 74, volvió a comandar el ataque del Fire, que ascendió al cuarto puesto de la Conferencia Este con marca de 18 puntos (5-3-3). Nikolic se convierte en el líder solitario de la tabla de goleadores al llegar a las 10 dianas.

El francés Fabrice-Jean Picault y el brasileño Ilsinho aportaron los goles para que el Union mantuviese su racha ganadora ante el Dynamo, que siguió sin puntuar fuera de su campo, con marca perdedora de 0-4.

Chris Pontius puso los pases para los dos tantos, con lo que Filadelfia sumó su quinto encuentro seguido sin conocer la derrota. Con la buena racha, el Union ha remontado posiciones, y se coloca en el séptimo puesto de la Conferencia del Este, con 13 puntos (3-4-4).

El Dynamo tuvo una buena oportunidad de anotar a los 40 minutos, pero el arquero Andre Blake desvió un disparo del colombiano Mauro Manotas.

La derrota le costó al Dynamo perder el liderato que compartía con el Sporting Kansas City y el FC Dallas en la Conferencia Oeste al tener 19 puntos (6-1-4).

Otro equipo que no pudo puntuar fuera de su campo fue el New York City, superado por 2-1 ante el Real Salt Lake, que se creció con su mejor fútbol en lo que va de temporada. El conjunto visitante no pudo contar por segundo partido consecutivo con un gol del delantero español David Villa.

Quien sí estableció nueva marca en la MLS fue el veterano arquero internacional Nick Rimando, del Real Salt Lake, que en el minuto 15 de la primera parte salvó el primer disparo a puerta peligroso y llegó a los 1.475 como profesional. Superó a Kevin Hartman, que era el que lideraba la lista de todos los tiempos.

Rimando acabó el encuentro con cinco paradas de gol, que le permitieron consolidar aun más la nueva marca que posee.

En otro partido de la jornada, el delantero colombiano Carlos Rivas marcó el gol que permitió al Orlando City llevarse un punto de su visita a San Jose tras empatar 1-1 frente al equipo local de los Earthquakes.