Aficionados de los Spurs demandan a Pachulia por lesionar a Leonard

Un grupo de aficionados de los San Antonio Spurs ha presentado una demanda contra el pívot georgiano de Golden State Zaza Pachulia, por lesionar al alero Kawhi Leonard, la estrella del equipo texano, en el primer partido de la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Un grupo de seguidores de los Spurs, que incluye a los titulares de pases de temporada y al dueño de una tienda local han sido los firmantes de la demanda, presentada en el tribunal de distrito del Condado de Bexar en Texas.

La misma alega que las acciones de Pachulia contra Leonard "devastaron las posibilidades de los Spurs de ser competitivos" y disminuyeron "el valor de las entradas compradas por el demandante".

"Todo lo que estamos pidiendo al juzgado es que este tipo de comportamiento, que puede y causa lesiones graves a nuestro equipo, no se permita", explicó Alfonso Kennard Jr., abogado principal de los demandantes, de acuerdo a una información ofrecida por el periódico local "San Antonio Express-News".

Los demandantes piden indemnización por daños, no mayores de 73.000 dólares, y una orden de restricción temporal emitida que obliga a los acusados a restringir la conducta descrita.

Pachulia, durante la victoria de los Warriors el domingo en el primer partido de la final de la Conferencia Oeste, marcó a Leonard cuando hizo un tiro de 2 puntos cerca del banco de los Spurs, cerrando el movimiento bajo los pies del alero.

Leonard pisó el pie de Pachulia, cayendo sobre su tobillo izquierdo previamente ya lesionado desde el quinto partido de semifinales ante los Rockets de Houston y que le costó perderse el sexto partido de la eliminatoria.

Tampoco pudo jugar el martes el segundo de las finales ante los Warriors y sigue sin conocerse si podrá hacerlo en el tercero que se va a disputar el próximo sábado, en el AT&T Center de San Antonio.

La demanda dice que Pachulia actuó "sin excusa ni justificación, invadió intencional y maliciosamente la zona de pisar de Kawhi Leonard".

Pachulia desde que concluyó el partido negó que tuviese la más mínima intención de buscar la lesión de Leonard, al que admiraba, y luego fue más categórico tras la acusación del entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, que calificó su comportamiento de "peligroso" y "antideportivo", al margen de definirlo como un jugador "sucio".

"Mi enfoque de este juego durante 14 años que he estado en la liga es jugar duro y dar el 100 por ciento de lo que tengo", declaró Pachulia. "Así que no estoy de acuerdo con el calificativo de que soy un jugador sucio, porque no hago concesiones en el campo como me enseñaron desde el primer día".