Casemiro: "En 100 partidos no me han expulsado"

Vigo, 17 May (EFE). Carlos Henrique Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, recordó hoy que desde que regresó al conjunto blanco nunca ha sido expulsado, por eso no cambiará su forma de jugar.

"La primera es amarilla, la segunda, no. No voy a cambiar mi forma de juego. En 100 partidos en el Madrid nunca me han expulsado", comentó el futbolista, para quien la Liga no está sentenciada pese al triunfo de los suyos frente al Celta de Vigo.

"Aún no -continuó Casemiro-, queda un partido. Sabemos que el Málaga quiere complicarnos y nuestra concentración no cambia. Tenemos una buena ventaja pero el Málaga querrá complicarnos la vida, son fuertes en casa".

En este sentido, apuntó que tienen "claro" que el empate les vale en La Rosaleda, pero al mismo tiempo subrayó que "si salimos con esa mentalidad no vamos a empatar ni tampoco ganar. No sabemos jugar así, queremos ganar".

Consideró que el árbitro Martínez Munuera ha hecho "un buen trabajo" porque, a su juicio, "no ha influido en el resultado", y valoró el trabajo que está haciendo Zidane como técnico: "Todos los jugadores estamos enchufados y eso es mérito suyo".