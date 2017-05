Si el Barcelona de Guardiola no fue invencible, Tigres tampoco, dice Herrera

El técnico de los 'Xolos' de Tijuana, Miguel Herrera, utilizó hoy como referente al Barcelona de Guardiola para restarle importancia al Tigres, su rival en la semifinales del Clausura, y al que visitará mañana en el partido de ida.

"(Tigres) no es invencible, clasificó en las últimas jornadas, por circunstancias no hizo bien las cosas, pero tiene un muy buen plantel y es un gran equipo, pero invencible no es, si no fue invencible el Barcelona de Guardiola", dijo Herrera.

Señaló que en ambos partidos su equipo tratará de buscar las debilidades del Tigres, el campeón, mientras que su equipo tendrá que "estar atento, hacer un gran trabajo y entregarnos al máximo".

Destacó que el manejó del balón, la actitud y la concentración serán importantes ante un rival como Tigres "si le damos las oportunidades que le dimos al Morelia (en la fase anterior) en la vuelta venimos hacer maletas para irnos de vacaciones".

Sobre el conocimiento que tiene del equipo rival, Herrera explicó que conocen bien a los 25 jugadores y no espera ninguna sorpresa en la alineación de Tigres a menos que el francés "Gignac salga de portero y Nahuel Guzmán como delantero".

Herrera mostró cautela al hablar de un posible pase a la final "primero está Tigres, no puedo pensar en la final sino pasamos esta fase".