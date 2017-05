Confirman que el cantante Chris Cornell se suicidó

Un médico forense confirmó este jueves 18 de mayo en Detroit (EE.UU.) que Chris Cornell, cantante de los grupos Soundgarden y Audioslave, se suicidó, informaron medios estadounidenses.



"Basándonos en nuestras observaciones, investigamos el suceso como un posible suicidio", indicó Michael Woody, director de comunicaciones de la policía de Detroit, según informó el diario Detroit Free Press.



"No vamos a comentar específicamente por qué", agregó.



Las autoridades recibieron una llamada de emergencia hacia la medianoche procedente de un amigo de Cornell, que fue a comprobar el estado del artista en su habitación del hotel MGM Grand, de Detroit, donde lo encontró inconsciente en el suelo del cuarto del baño.



Otro portavoz del departamento de policía de Detroit indicó previamente al diario que el cuerpo del cantante, de 52 años, se encontró con una cinta alrededor del cuello.



El también vocalista de Temple of the Dog se encontraba en Detroit actuando con Soundgarden, con quien se había embarcado en una gira por Estados Unidos que comenzó el pasado mes de abril, según informó su representante, Briam Bumbery.



Bumbery calificó la muerte de Cornell de "repentina e inesperada".



La familia y el manager del fallecido agradecen a "sus seguidores, el continuo amor y la lealtad" que han mostrado al artista y les piden "que su privacidad sea respetada en este momento".



El músico de rock alternativo y hard rock, ganador de dos Grammy, había actuado la noche anterior en el Fox Theatre de Detroit, en el estado de Michigan.



Cornell nació en Seattle, en el estado de Washington, y comenzó en el mundo de la música con 7 años cuando se aficionó a tocar el piano.



Su carrera musical, dentro de la escena del rock, se inició en Seattle al formar la banda Soundgarden en 1984, que jugó un papel importante en el movimiento "grunge" de los años noventa.



El grupo se disolvió en 1997 y en 2001 Cornell se unió a tres exmiembros de Rage Against the Machine para formar Audioslave.



El artista también cantó el tema de la película de James Bond "Casino Royale".