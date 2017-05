"Black Hole Sun" y otras 3 canciones icónicas de Chris Cornell, cantante y líder de las bandas Soundgarden y Audioslave que falleció en Detroit

Getty Images

Chris Cornell falleció en la madrugada del jueves en Detroit, Estados Unidos.

Chris Cornell sobrevivió a varias generaciones del rock en Estados Unidos.

En la década de los 90, su banda Soundgarden alcanzó el éxito mundial como pionera del movimiento grunge , al que pertenecieron bandas legendarias como Nirvana.

Cornell se mantuvo en la escena musical sostenidamente y en 2001 conformó junto a otros cuatro músicos la agrupación Audioslave, que conquistó a la nueva generación de jóvenes aficionados al rock.

Este jueves la noticia del suicidio del cantante de 52 años, admirado por sus diferentes registros de su voz y su presencia en el escenario, provocó homenajes de otros artistas y fanáticos , quienes compartieron sus temas más conocidos o simplemente sus favoritos en las redes sociales.

En BBC Mundo recordamos algunos de sus más famosos temas a lo largo de los diferentes proyectos artísticos que encabezó.

Black Hole Sun - Soundgarden

En 1994, el cuarto álbum de la banda, Superunknown , produjo el éxito mundial Black Hole Sun.

Getty Images

En 1995, la banda ganó dos premios Grammy en dos categorías musicales del género metal.

El videoclip surrealista y con aire lúgubre de la canción se convirtió en uno de los favoritos del canal de televisión musical MTV y ganó en la categoría Mejor Vídeo de Metal/Rock Pesado en los premios MTV Video Music Awards de 1994.

La canción continúa siendo el éxito más duradero de la agrupación. El servicio de streaming musical Spotify tiene más de 50 versiones , interpretadas por artistas como Anastacia y Paul Anka, inspirados por su letra onírica.

Incluso Cornell no esta seguro de qué trataba. "Simplemente estaba absorbido por la música y pinté una imagen con las letras", dijo una vez.

Cochise - Audioslave

Lanzada en 2002 en el primer álbum de Audioslave, Cochise sigue manteniéndose como uno de los grandes éxitos de la carrera del cantante.

Getty Images

Audioslave nació en 2001 y seis años después se desintegró.

El grupo, que se desintegró en 2007, estaba conformada por Cornell y tres miembros de la reconocida banda de rock de Los Ángeles Rage Against the Machine.

La canción fue titulada así en honor a un cacique indígena apache llamado Cochise , quien lideró un levantamiento en contra del gobierno estadounidense entre 1861 y 1872.

"Cochise era vengador, temerario y decidido. Atacó todo a su paso con una furia desenfrenada. Esta canción suena como algo así", dijo en 2002 el guitarrista de la banda Tom Morello en el canal MTV.

Hunger Strike - Temple of the Dog

Hunger Strike fue la canción más popular de Temple of the Dog, creada en Seattle en 1990 por el propio Cornell y otros músicos, en honor a Andrew Wood, vocalista de las bandas locales Malfunkshun y Mother Love Bone, quien falleció por una sobredosis de heroína ese mismo año.

Getty Images

Temple of the Dog salió de gira en 2016 con miembros de Soundgarden y Pearl Jam.

Algunos atribuyen el éxito del tema a la participación de Eddie Vedder, el vocalista de la reconocida banda de grunge Pearl Jam.

Cornell estaba teniendo dificultades para cantar la canción que él mismo escribió, cuando Vedder intervino, según contó el primero en una entrevista radial en 1991.

"Él cantó la mitad de la canción sin siquiera saber que yo quería que esa parte fuese así y la cantó exactamente como lo estaba pensando, instintivamente".

En noviembre de 2016, Cornell volvió a salir de gira con Temple of the Dog.

You Know My Name - Chris Cornell

El vocalista y guitarrista estuvo a cargo de interpretar la canción principal de la banda sonora de la película Casino Royale , protagonizada por el actor británico Daniel Craig en el papel del famoso agente secreto James Bond.

Getty Images

You Know My Name fue la canción principal de la banda sonora del filme de James Bond, Casino Royale.

Según reportaron los medios en 2006, antes del estreno de la película, los productores escogieron la voz áspera de Cornell para darle más carácter al rudo personaje de la nueva franquicia.

El sencillo vendió miles de copias alrededor del mundo y entró en el listado de las 100 canciones más populares de Billboard.

You Know My Name integró su segundo álbum como solista, Carry On , lanzado en 2007. Este también incluía una versión del clásico de Michael Jackson Billie Jean .

