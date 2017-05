Congreso crearía central de riesgo para morosos de cuotas alimentarias

La senadora del Partido de La U, Maritza Martínez, radicó un proyecto de ley para crear un registro único de deudores morosos de cuotas alimentarias para que sean reportados en una base de datos y de esta manera no puedan acceder a varios servicios financieros.

“El proyecto de ley busca tomar medidas, que no reemplazará el castigo penal, pero sí generar sanciones y acciones que se conviertan en un incentivo para que los padres y madres que sean deudores morosos de alimentos de sus hijos paguen y se pongan al día. Es la creación de una central de riesgo similar a Datacrédito en donde serán reportados los padres irresponsables y no podrán acceder a créditos, cargos públicos, firmar escrituras ni comprar vehículos hasta que se pongan al día con su deuda”, dijo la senadora.

Martínez explicó que su proyecto se radicó ante la propuesta de despenalizar la inasistencia alimentaria ya que esa idea podría disparar las denuncias por este delito que en la actualidad genera más de 100.000 denuncias anuales.

Este es el ABC del proyecto radicado

¿En qué consiste?

En la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) como una herramienta análoga a las centrales de riesgo crediticio y financiero, que permitirá imponer sanciones estrictas, al margen de las penales, a todos aquellos sujetos que se encuentren inscritos en este.

¿Quiénes podrían ser reportados?

Todas las personas que se encuentren obligadas mediante Sentencia Judicial o Acta de Conciliación al pago de alimentos y que hayan incumplido con el pago de tres cuotas, sean estas sucesivas o no.

¿Qué tipo de incumplimientos son causal de reporte en el REDAM?

De acuerdo con la Ley, se deben alimentos a quienes no estén en condiciones de procurárselos, se tenga alguna de las relaciones que consagra la ley, y el obligado tenga los medios económicos para cumplir. Los alimentos pueden ser congruos (que son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social) o necesarios (los que le dan lo que basta para sustentar la vida). Se resalta que deben alimentos al cónyuge; compañero permanente; a la mujer o al hombre separado o divorciado sin culpa suya; a los descendientes (hijos y nietos); ascendientes (padres y abuelos); hijos adoptivos y padres adoptantes, entre otros.

¿Cómo se solicita el reporte en el REDAM?

Cuando se constate el incumplimiento en el pago de tres cuotas de alimentos, la persona que tenga derecho a percibirlos podrá acudir ante el juez que conoce o conoció del proceso de alimentos, con el propósito de solicitar la inscripción en el REDAM. El juez, correrá traslado de la solicitud al deudor alimentario por un término de tres días, al término de los cuales resolverá sobre la solicitud. En firme el pronunciamiento, el juez oficiará a la entidad encargada de la operación del REDAM para hacer efectiva la inscripción. El acreedor alimentario podrá acudir también a una Comisaría de Familia con el propósito de poner en conocimiento el incumplimiento en el pago de las cuotas, y esta deberá compulsar copias para dar inicio al trámite anteriormente señalado.

¿Que´ consecuencias trae la inscripción en el REDAM?

Quien esté inscrito en el REDAM como deudor alimentario moroso no podrá contratar con el Estado ni actuar como representante legal de una persona jurídica que desee contratar con el mismo; no podrá acceder a cargos públicos ni de elección popular; no podrá registrar los negocios jurídicos que versen sobre bienes muebles (carros o motos, por ejemplo) o inmuebles; no podrá solicitar la expedición de escrituras públicas; y cuando solicite o renueve y se le aprueben créditos ante entidades bancarias o de financiamiento, estas estarán obligadas a depositar lo adeudado a la orden del juzgado que ordenó la inscripción en el REDAM.

¿Quién está encargado de la operación y mantenimiento del REDAM?

El Ministerio de Justicia y del Derecho será el encargado de implementar, administrar y mantener actualizado el REDAM. Esté podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la información y/o enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial (Datacrédito, Cifin, etc.) para que tomen en consideración dicha información al momento de otorgar una calificación de riesgo financiero.