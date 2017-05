Fuerte agarrón entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe en el Senado por el Ubérrimo

Los senadores Álvaro Uribe e Iván Cepeda una vez más se ‘agarraron’ en la plenaria del Senado por cuenta de los señalamientos del legislador del Polo Democrático. En medio de un debate de control político en el que se discutía sobre la extradición de Andrés Felipe Arias a Colombia y de la situación de Venezuela, Cepeda dijo que el exministro de agricultura era un delincuente y que incluso él le había alcahueteado a Uribe la canalización de la hacienda el Ubérrimo con dineros del Estado.

“Algún día usted tendrá que responder ante la justicia por el informe que ha hecho a la Contraloría señalando cómo se han desviado los recursos para su propio beneficio, esa es la verdad así usted diga que hablaron las FARC o que le se quiera ocurrir”.

De inmediato el expresidente pidió la palabra y negó los señalamientos que hizo Cepeda en su contra y lo retó a que visite su finca, pero no con mentiras como, según él, lo ha hecho.

“Senador Cepeda, usted ha ido allí a El Ubérrimo mintiendo, como una vez que pidió un carro de la Defensoría del Pueblo para ir a visitar la prisión de la represa de Urrá y se fue para El Ubérrimo. La próxima vez me dice, lo espero y vaya con Márquez y con Santrich y con cuanto bandido quiera ir, y no sea cobarde y mentiroso".

Así mismo, Uribe respondió a las críticas que hizo su compañero de recinto “muy claramente se ha explicado con documentos públicos que lo único que se hizo allí fue darle mantenimiento a unos canales no privados, a unos canales públicos que se hicieron durante la Administración Lleras Restrepo en los años 60. No hay un peso del Gobierno Nacional en predios privados de mi familia, pero además lo que se hizo fue darle mantenimiento a unos canales de riego. Mi familia tiene predios, tenía predios en la zona de canales de drenaje, pero no en la zona de canales de riego. El senador Cepeda vuelve a mentir adjudicándoles a mi familia y a mi persona inversiones de dineros del Estado en canales propios. Más aún señor presidente, mi familia paga cumplidamente la cuota de sostenimiento de esos canales, cuota de sostenimiento en años cuando les dan sostenimiento y en años cuando no les dan sostenimiento, y hemos tenido que sufrir tremendas inundaciones en ese distrito de drenaje porque a pesar de que pagamos durante muchos años no le dan sostenimiento”.

No es la primera vez que estos dos senadores tienen un fuerte cruce de palabras en los recintos del Congreso por cuenta de sus opuestas ideologías políticas.