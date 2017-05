Al menos 100 audiencias suspendidas por jornada de paro de la Rama Judicial

Aunque 10 de los 16 sindicatos de la Rama Judicial iniciaron jornada de protestas en apoyo a los trabajadores estatales, la justicia no para. En las Unidades de reacción inmediata, Uri, se realizan las audiencias preliminares de imputación de cargos y medidas de aseguramiento, fiscales y jueces se han trasladado a estas salas de audiencia debido a que las puertas de los juzgados del complejo judicial de paloquemao permanecieron cerradas.

Son por lo menos 100 audiencias que se dejaron de realizar en esta jornada de protesta. Según Fredy Machado presidente a Asonal "que el Estado voltee a mirar a las centrales obreras y las reclamaciones de los estatales".

Exigen más presupuesto y aumento de salario "es el colmo que no haya papel, no haya tinta para impresora, que los jueces no tengan implementos y material para trabajar".