Independentista Oscar Lopez llama a unidad de P.Rico tras quedar en libertad

El independentista puertorriqueño Oscar López, de 74 años, pidió hoy la unidad en la isla y aseguró que su "espíritu, honor y dignidad" están "incólumes" tras lograr la libertad definitiva después de tres décadas en la cárcel.

Lopez, que logró hoy su libertad plena, fue detenido en 1981 y sentenciado a 55 años de cárcel por los cargos de conspiración sediciosa contra el Gobierno de Estados Unidos, uso de la fuerza en robo, transporte de armas y de explosivos con la intención de destruir propiedad gubernamental.

En sus primeras palabras en un acto público después de poco más de tres meses en arresto domiciliario en la casa de su hija en San Juan, agradeció a los expresidentes estadounidenses Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama "porque ellos respondieron a los reclamos y exigencias" del pueblo de Puerto Rico y "conmutaron las sentencias de todos" sus "presos políticos".

También agradeció el apoyo del papa Francisco, las abuelas de la Plaza de mayo, el Gobierno y pueblo de Venezuela, de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Ecuador y al expresidente uruguayo José Mujica, así como a varias organizaciones de derechos humanos y a "la juventud y a los niños porque tienen en sus manos el futuro".

"Mi espíritu, mi honor y mi dignidad están incólumes, que me siento vivito y coleando y listo para emprender mi nueva peregrinación. La felicidad que siento en este momento quiero compartirla con todo boricua aquí y en la diáspora puertorriqueña. Y quiero que todos sientan la inmensa gratitud que llevo en mi corazón por todo el apoyo que me han dado", agregó.

"Ustedes y las personas amantes de la justicia y la libertad", "han hecho posible que yo esté aquí hoy", agregó.

Otro de los mensajes que quiso dejar claro a su salida es que los militantes independentistas en Puerto Rico no odian a Estados Unidos "como constantemente se le dice" al pueblo.

Tras anunciar que cumplirá con su promesa de visitar los 78 municipios de la isla "para dialogar, compartir ideas y promover la unidad", indicó que la "unidad nos empoderará. Y si pretendemos descolonizarnos tenemos que unirnos".

"Si verdaderamente amamos la Patria entonces no debe de ser tan difícil unirnos. Hacerlo porque amamos la Patria. Porque si no lo hacemos la perderemos. Puedo afirmar con plena confianza que amar la patria no cuesta nada, lo costoso es si la perdemos", subrayó.

Al criticar la "imposición de la criminal Junta de Control Fiscal" para atender la grave financiera de la isla, rechazó a los "colonialistas", que "en vez de trabajar para levantar" al "pueblo, lo que hacen es continuar promoviendo la privatización y ofreciéndole incentivos a inversionistas extranjeros".

"Sin embargo, no le ofrecen esos incentivos a los pequeños negocios boricuas ni a los(as) jóvenes que están tratando de crear proyectos alternativos que pueden ser de gran beneficio a la economía del país. No quieren que los nuestros echen para adelante", recalcó.

"Cuando hablo de colonialistas estoy hablando de esa élite del patio que ha ayudado a Washington y a Wall Street a administrar la colonia desde el año 1898, cuando el Gobierno estadounidense invadió y ocupó a Puerto Rico militarmente hasta el presente", opinó.

A su vez, anunció que no trabajará para el ayuntamiento de San Juan, tal y como se anunció hace unos meses.

A preguntas de Efe sobre aquellos que le han considerado un terrorista, dijo que "es un fallo" y afirmó que no ha tenido sangre en sus manos y por eso no puede ser terrorista.

Por otro lado, señaló que ningún Gobierno debe de usar el sistema para criminalizar lo que quiere Puerto Rico e insistió que la isla está sufriendo "un saqueo" en medio de su proceso de quiebra.

"Esa junta (de control fiscal) viene a saquear y ya ha saqueado a Puerto Rico", subrayó en declaraciones a los periodistas, a los que anunció que creará una fundación que busque "la unidad en este pueblo".

Por último, criticó al plebiscito sobre el estatus de la isla del próximo 11 de junio, del que dijo que es un malgasto de dinero" y mostró su solidaridad con los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que llevan más de un mes en huelga por los recortes en su presupuesto.

Está previsto que López sea homenajeado en una Fiesta del Pueblo en Río Piedras, en San Juan.

En 1999 el entonces presidente de EE.UU., Bill Clinton, conmutó la pena de López y varios integrantes de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, pero este rechazó la oferta en reclamo de la liberación de otros compañeros.