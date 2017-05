Ryan afirma que es "obvio" que se busca "dañar" a Trump con polémica del FBI

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano Paul Ryan, indicó hoy que es "obvio" que hay gente que quiere "dañar" al presidente Donald Trump con la filtración de documentos del exdirector del FBI James Comey sobre las supuestas presiones del mandatario.

"Es obvio que hay gente ahí fuera que quiere dañar al presidente Trump", aseguró Ryan en una breve comparecencia de prensa en el Capitolio al comentar las revelaciones del diario The New York Times sobre la solicitud de Trump a Comey de poner fin a una investigación sobre los nexos con Rusia de su ex asesor de seguridad nacional, el general retirado Michael Flynn.

Ryan adelantó que el Congreso convocará a Comey, destituido por Trump la pasada semana y quien lideraba la investigación del FBI para esclarecer los nexos entre funcionarios rusos y la campaña presidencial de Trump, para explicar lo sucedido y afirmó que su intención es "centrarse en los hechos".

"Estoy seguro de que vamos a querer escuchar a Comey", subrayó.

El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes solicitó este martes al Buró Federal de Investigaciones (FBI) todos los documentos que su exdirector Comey elaboró sobre sus conversaciones con el presidente Trump.

"Espero que pueda dejar pasar esto (...) Es un buen tipo", dijo Trump a Comey, según el texto que publicó este martes el rotativo neoyorquino en referencia a la petición del presidente sobre la investigación sobre Flynn.

Por su parte, la oposición demócrata ha recalcado la gravedad de estas acusaciones y ha exigido una investigación independiente sobre lo sucedido.

El líder de la minoría demócrata del Senado de EE.UU., Chuck Schumer, aseguró este martes, tras conocerse las revelaciones, que "se está poniendo a prueba al país de un modo sin precedentes".

El demócrata de más alto rango del Comité de Inteligencia de la Cámara baja, Adam Schiff, dijo "ya basta", respecto a la cadena de acontecimientos que en los últimos días se han sucedido alrededor del asunto, y agregó que "hay que llegar al fondo de esto".

Comey fue invitado a testificar de forma privada ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre sus hallazgos respecto a Rusia y las posibles razones de su despido, pero declinó la oferta alegando que solo lo haría de manera pública.