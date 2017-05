Ryan afirma que es "obvio" que se busca "dañar" a Trump con polémica del FBI

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano Paul Ryan, indicó hoy que es "obvio" que hay gente que quiere "dañar" al presidente Donald Trump con la filtración de documentos del exdirector del FBI James Comey sobre las supuestas presiones del mandatario.

"Es obvio que hay gente ahí fuera que quiere dañar al presidente Trump", aseguró Ryan en una breve comparecencia de prensa en el Capitolio al comentar las revelaciones del diario The New York Times sobre la solicitud de Trump a Comey de poner fin a una investigación sobre los nexos con Rusia de su ex asesor de seguridad nacional, el general retirado Michael Flynn.

Ryan adelantó que el Congreso convocará a Comey, destituido por el mandatario la pasada semana y quien lideraba la investigación del FBI para esclarecer los nexos entre funcionarios rusos y la campaña presidencial de Trump, para explicar lo sucedido y afirmó que su intención es "centrarse en los hechos".