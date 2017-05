Presidente sudanés participará en cumbre de Riad, donde también estará Trump

El ministro sudanés de Exteriores, Ibrahim Admed Ghandour, confirmó hoy que el presidente de Sudán, Omar al Bashir, participará el próximo fin de semana en Arabia Saudí en una cumbre de países musulmanes en la que también estará presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en 2009 y 2010 órdenes de arresto contra Al Bashir por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio cometidos en la región sudanesa de Darfur, durante el conflicto étnico que estalló en 2003, pero a pesar de ello ningún país le ha entregado aún a La Haya.

En un encuentro con periodistas en la delegación sudanesa en Naciones Unidas en Ginebra, Ghandour, quien efectúa una visita oficial a Suiza y a la sede de la ONU en esa ciudad, confirmó la presencia de Al Bashir en Riad, pero no pudo decir si iba a mantener un encuentro con su homólogo estadounidense.

"No sé si habrá un encuentro. No sé si se darán la mano o no. Aunque un apretón de manos no quiere decir nada, ni tiene un significado especial respecto a la relación entre dos países", indicó el ministro.

Ghandour dijo que las relaciones entre Sudán y Estados Unidos han mejorado considerablemente desde que casi al final de su mandato, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama (2009-2017) decidió levantar las sanciones financieras establecidas por Washington contra Jartum desde los años noventa.

"El levantamiento de las sanciones venía acompañado de una serie de etapas que Sudán ha cumplido, por lo que esperamos que, si todo va bien, las sanciones se levanten completamente el próximo julio", añadió el ministro.

Al Bashir -en el poder desde 1989- está acusado en La Haya de cinco tipos de crímenes de lesa humanidad (asesinato, exterminio, traslado forzoso, tortura y violación) y otros dos crímenes de guerra (dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participaron en las hostilidades y los saqueos) cometidos en Darfur.,

A pesar de la orden de arresto, el presidente sudanés ha logrado viajar por varios estados africanos y a Jordania y volver a su país sin ser detenido jamás.

Precisamente, con respecto a las acusaciones contra Al Bashir, el ministro sudanés de Exteriores dijo que eran "falacias" y en relación a la CPI afirmó que "fue creada para procesar a africanos", algo que, a su entender, se ha demostrado con creces.

"Otros líderes políticos del mundo han cometido mayores atrocidades y nadie los ha perseguido", afirmó Ghandour, quien recordó que la Unión Africana (UA) está llevando a cabo la "estrategia de salida común" de la CPI.

Ni Sudán, ni Arabia Saudí ni Estados Unidos son parte del Estatuto de Roma -el tratado que creó la CPI- por lo que no están obligados a cumplir los mandatos del tribunal.