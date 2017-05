Liberan a Chelsea Manning, la exsoldado de Estados Unidos que filtró miles de documentos diplomáticos y militares a WikiLeaks

BBC

A la exsoldado se le diagnosticó con disforia de género.

La exsoldado de Estados Unidos Chelsea Manning, quien le entregó miles de documentos confidenciales al sitio Wikileaks, fue liberada este miércoles de la prisión militar en Kansas, donde estaba recluida.

Se trató de la mayor filtración de información diplomática y militar clasificada en la historia de EE.UU., razón por la cual la condena que recibió fue la más larga otorgada en casos de filtraciones de material clasificado.

El incidente por el que fue juzgada en los tribunales militares ocurrió en 2010.

Se esperaba que Manning, de 29 años, siguiera en la cárcel hasta 2045, pero el expresidente Barack Obama le conmutó la sentencia poco antes de dejar la Casa Blanca en enero de este año.

Manning, quien nació como hombre, dijo que quería someterse a un tratamiento para cambiar de sexo después de su juicio en 2013. Hasta esa fecha se llamó Bradley.

Reuters

Manning fue sentenciado en 2013.

"Soy una mujer"

En agosto de ese año, un día después de recibir su sentencia, Manning emitió un comunicado en el que se refería a la siguiente etapa de su vida.

"Soy una mujer. Dada la forma en que me siento y me he sentido desde la infancia, quiero comenzar la terapia hormonal tan pronto como sea posible. Espero que me apoyen en esta transición", indicó.

La exsoldado fue diagnosticada con disforia de género , una condición en la que la identidad sexual de la persona no coincide con el sexo con el que nació.

En 2015 se aprobó que Manning iniciara un tratamiento hormonal para comenzar su transformación.

Posteriormente, los psicólogos recomendaron que se sometiera a una cirugía de transición de género, comúnmente conocida como cambio de sexo.

El procedimiento se aprobó en 2016.

Confusión

El conflicto de Manning con respecto a su identidad sexual fue un elemento importante en su defensa ante la corte marcial.

Reuters

Manning debía cumplir una condena de 35 años en una cárcel de Kansas.

Testigos que participaron en el juicio, incluidos terapistas que habían tratado a la exsoldado, indicaron que los problemas de identidad de género afectaron su salud mental.

Durante el juicio, el antiguo supervisor de Manning declaró que la exanalista le había enviado una foto suya con pintalabios y una peluca rubia.

Manning creció en el estado de Oklahoma, EE.UU. y en Gales, Reino Unido, y se alistó en el ejército en 2009 para ayudar a pagar sus estudios universitarios y, según un testimonio de la defensa, librarse de sus deseos de convertirse en una mujer.

Formada como analista de inteligencia, fue enviada a Irak en 2010.

Allí, aseguró sentirse cada vez más aislada de sus amigos y su familia. También se decepcionó de la guerra.

Fue por eso que, en mayo de ese año, inició la mayor filtración de la historia de documentos clasificados del gobierno de EE.UU.